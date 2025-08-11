La Promessa, spoiler dall’11 agosto: Cruz sconvolta, Ayala lo confessa prima di andare via

La Promessa è una delle soap opera straniere, nello specifico spagnola, più seguite degli ultimi anni. Va in onda da maggio 2023 e da allora, visto il grande seguito, Mediaset ha continuato a trasmetterla spostandola a settembre 2024 da canale 5 a Rete 4. Nelle ultime puntate la trama ha visto in scena degli eventi importanti, come l’ingresso di Jana nella zona nobile della casa e la scoperta della verità, da parte di Petra e Martina, sul piano di Ayala.

Le due donne hanno recuperato il foglio che prova l’acquisto del conte di una bottiglia di cicuta, la sostanza con cui aveva fatto credere a tutti di essere stato avvelenato da Martina, per allontanarla da sua madre. Quest’ultima, insieme alla governante, ha confessato quanto scoperto ad Alonso che ha immediatamente chiesto all’uomo di lasciare la tenuta, nonostante lui abbia continuato ad insistere sulla sua innocenza. Nelle nuove puntate il nobile, prima di andare via, farà una confessione inaspettata.

La Promessa, anticipazioni agosto: la ‘confessione’ di Ayala lascia Cruz senza parole

Nelle nuove puntate de La Promessa– in onda dall’11 agosto 2025- Ayala sarà pronto a lasciare la tenuta, dopo essere stato smascherato da Martina e Petra. Le due donne hanno unito le forze e, dopo un lungo periodo di ricerche, hanno trovato finalmente le prove che lo incastrano. Il nobile preparerà le valigie ma si scaglierà contro la servitù, perché avranno difficoltà a portare i bauli al piano inferiore.

Cruz, davanti al suo scontroso atteggiamento, non starà a guardare: “Non hai avuto rispetto per nessuno. Se i bauli sono stati danneggiati te li ripagherò”, gli dirà con tono violento. In seguito Ayala tenterà l’ultimo colpo e poco prima di lasciare la tenuta vorrà parlare con la marchesa. Le chiederà scusa per lo scatto di rabbia avuto nei confronti della servitù, ma le sue parole di pentimento non riusciranno a scalfire il cuore della donna.

Anzi quest’ultima gli dirà di essere un ingrato, dato che stava lasciando il palazzo senza ringraziarla per l’ospitalità che gli ha dato nell’ultimo periodo. Ayala, prima di uscire di casa, si rivolgerà a Cruz con tono minaccioso: “Non cantare vittoria, però, sai bene che il passato non si cancella”. Dichiarazioni che sembrano far riferimento a qualche losco piano messo in atto dalla marchesa in passato, di cui il conte è a conoscenza. In seguito all’addio di Ignacio Martina, dopo aver vissuto nel terrore per settimane a causa delle sue minacce, potrà essere finalmente libera.