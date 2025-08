La Promessa, spoiler 2 agosto: i marchesi sono sconvolti, Jana lo fa davanti a tutti

La Promessa è una soap opera spagnola in onda, da settembre 2024, su Rete 4. Nelle ultime puntate la trama ha portato in scena una svolta importante, con la rivelazione di Manuel, che ha confessato il suo amore per Jana, e il successivo trasferimento di quest’ultima al piano nobile. I marchesi hanno dato la loro approvazione alle nozze solo dopo aver ascoltato le parole del marchesino, che gli ha promesso di rinunciare al volo.

Inoltre gli ha confermato di essere pronto a prendersi le responsabilità che competono al suo ruolo di erede. In realtà Cruz e Alonso sperano che Jana, soffocata dalle abitudini dei nobili, torni sui suoi passi. Sono consapevoli del fatto che la domestica preferisca stare con la servitù, per questo la marchesa sta provando a tenerla lontana dai suoi amici. Nella puntata in onda il 2 agosto 2025, secondo le anticipazioni, ci sarà un nuovo imprevisto con protagonista la domestica.

La Promessa, anticipazioni agosto: Jana arriva a tavola ma fa un gesto inaspettato

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 2 agosto Jana accetterà finalmente l’invito dei marchesi di cenare insieme. Cruz, a causa della continua assenza ai pasti della domestica, sarà costretta ad organizzare un nuovo evento di benvenuto e questa volta la giovane non potrà rifiutare. Messa alle strette scenderà in sala e farà il suo ingresso in imbarazzo, ma dopo pochi minuti spiazzerà i Lujan.

Nel corso della cena si alzerà e andrà via improvvisamente, senza dare spiegazioni. Jana non riuscirà a nascondere il disagio e per evitare un disastro, preferirà assentarsi. Un comportamento che confermerà le parole di Cruz. La marchesa, infatti, è sempre stata certa del suo piano e questa improvvisa uscita di scena della giovane non farà altro che accentuare le sue certezze. Intanto continuerà a mostrarsi cordiale nei suoi confronti e le farà confezionare degli abiti su misura.

Padre Samuel, invece, restituirà a Ricardo il crocifisso che aveva preso, ma Maria in quel momento lo accuserà di essere un ladro, dato che lo aveva visto mentre lo stava rubando. Il sacerdote da poco si è trasferito nella tenuta, in attesa che i lavori nella chiesa dove svolge il suo ruolo finiscano ma, a quanto pare, nasconde un segreto. Nonostante le prime incomprensioni con Maria, dopo giorni trascorsi insieme, tra i due ci sarà inaspettatamente un forte avvicinamento. Il rapporto tra la domestica e il prete è destinato a sconvolgere la trama.