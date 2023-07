La promessa, anticipazioni fino al 28 luglio: Teresa è in pericolo

La promessa anticipazioni delle puntate in onda fino al 28 luglio: Teresa nei guai, cosa accadrà alla cameriera del palazzo.

Un omicidio, un rapimento e il desiderio di scoprire tutta la verità. Inizia così la turbolenta storia di Jana Exposito, protagonista assoluta della soap La Promessa. Con l’intento di sapere di più su quanto accaduto alla sua famiglia, la ragazza approda nel palazzo dei marchesi de Lujan, sicura che qualcuno di loro è coinvolto nella vicenda. Tra un’indagine e l’altra, la cameriera si innamora di uno dei figli dei marchesi, il giovane Manuel, che sembra ricambiare eccome il sentimento. Le differenze di rango, però, rappresenteranno un ostacolo enorme per la loro felicità… Nella serie, però, accanto ai protagonisti ruotano tantissimi personaggi secondari, le cui storie sono altrettanto interessanti. Tra questi c’è Teresa Villamil, la cameriera arrivata alla tenuta per fare una sorpresa al suo compagno Mauro.

Peccato, però, che la sorpresa l’ha ricevuta lei, quando ha scoperto che il cameriere l’ha tradita ed è innamorato della marchesina Leonor de Lujan. Un brutto colpo per Teresa, ma non sarà l’unico: nelle prossime puntate della soap opera spagnola, in onda fino a 28 luglio, la domestica dovrà fare i conti con un altro spiacevolissimo imprevisto. In seguito gli spoiler.

La promessa anticipazioni, Teresa in pericolo: c’entra il barone Juan

Tra i personaggi più cattivi della soap opera La promessa c’è senza dubbio il barone Juan Ezquerdo. Dopo aver abusato più volte di Pia, l’uomo punterà una nuova donna: si tratta proprio di Teresa, che, ingenuamente, scambierà le viscide attenzioni del barone per semplici gentilezze. Il barone approfitterà del momento delicato della domestica, affranta per la fine della sua storia con Mauro, per avvicinarsi a lei, con modi stranamente gentili e regali di ogni tipo. Non solo: Juan offrirà a Teresa il ruolo di governante nella sua tenuta, proponendole di lasciare il lavoro a La promessa.

Una proposta che la cameriera accoglierà con entusiasmo, ma che farà preoccupare non poco Pia. La Adarre sa che tipo di uomo sia il barone e non vuole che Teresa subisca ciò che ha subito lei. Per questo motivo, Pia affronterà Juan, invitandolo a lasciare stare la giovane cameriera, ma la reazione del barone è spietata. L’uomo preparerà un piano diabolico, con tanto di ricatto: non disturberà ulteriormente Teresa solo nel caso in cui Pia sarà disposta a concedersi a lui. Un ultimatum terribile, degno dell’uomo spregevole che è il padre di Cruz. Come si risolverà questa intricata situazione? Preparatevi a colpi di scena inattesi…