La più bella Oasi Wwf d’Italia si trova a meno di un’ora da Milano: un bosco incantato poco conosciuto

E’ la più bella Oasi Wwf presente in Italia e si trova solo a due passi da Milano. Se cerchi un posto dove rilassarti in tranquillità è proprio questo!

L’estate è terminata e con l’inizio di Ottobre si ritorno ufficialmente nel pieno periodo lavorativo, anche se qualcuno sogna già le ferie. Purtroppo però i prossimi periodi festivi sono ancora molto lontani, ma allora come poter fare a staccare dalla routine per prendersi una bella pausa?

Una gita fuori porta è la soluzione giusta e si ti trovi nelle vicinanze di Milano ti piacerà sapere che esiste un’oasi Wwf dove godersi a pieno una bellissima domenica di riposo. Si tratta di un vero e proprio bosco incantato conosciuto da pochi e che vale la pena visitare vista la poca distanza dalla nota metropoli.

L’oasi Wwf di Vanzago: un luogo dove rilassarsi tra la natura

In Italia sono presenti oltre 100 oasi del Wwf, delle bellissime aree protette che hanno l’intento di conservare l’ecosistema e sensibilizzare le persone che le visitano. Qui infatti si svolgono visite guidate che hanno l’obiettivo di far conoscere la natura del luogo, ma anche di creare un momento di aggregazione per adulti e bambini, grazie anche alla presenza di alcune attività didattiche e creative al cui centro c’è sempre la natura.

Una delle più belle oasi del Wwf si trova a circa un’ora di viaggio da Milano e la si può raggiungere facilmente partendo dal capoluogo lombardo, utilizzando sia la propria auto che i mezzi pubblici offerti dalla Regione Lombardia. Stiamo parlando della bellissima Riserva Naturale bosco Wwf di Vanzago, un luogo a dir poco magico, completamente immerso nella natura.

Certamente l’autunno non è il periodo migliore per visitarla, poiché molti animali sono ancora in letargo – anche se alcune persone sono riuscite ad osservare dei caprioli in questo periodo – ma il bello di questa oasi è che offre in qualunque periodo dell’anno la possibilità di osservare degli animali. L’oasi, infatti, è anche un Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS): vengono raccolti animali selvatici feriti per poi essere curati e rilasciati in libertà una volta guariti.

Grandi e piccoli, quindi, protranno ammirare animali come i gufi e le poiane durante le visite guidate della durata di 2 ore che permettono di accedere al bosco di Vanzago durante il weekend. Se abitate in Lombardia, dunque, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questo bellissimo luogo immerso nel verde e nel silenzio. Qui potrete sfuggire alla routine e tornare a casa completamente rilassati!