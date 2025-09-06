La pasta non pasta più light di sempre, di questa ne puoi mangiare anche due mega piatti ogni volta

Ogni volta che inizio una nuova dieta, rinunciare alla pasta è davvero difficile, ma con questa variante super light ne puoi mangiare anche due piatti di fila senza sentirti mai in colpa… finalmente!

Si tratta di una ricetta che ha letteralmente messo il turbo alla dieta, in modo tale da raggiungere i risultati sperati ma limitando considerevolmente l’apporto di carboidrati.

Inoltre, si tratta di una pasta non pasta perché ti permetterà di realizzare delle tagliatelle perfette, che possiamo condire come desideriamo, rendendo il pranzo una vera e propria chicca per il palato.

Una ricetta che possiamo considerare un asso nella manica sotto ogni punto di vista e, altro dettaglio da tenere ben in mente, non serve nemmeno l’impasto per la preparazione di questo tipo di pasta. Quindi niente farina di alcun tipo… ed è subito pronta per essere servita in tavola.

La pasta non pasta più light di sempre, la ricetta con cui fare subito il bis

Questa ricetta ha davvero cambiato ogni cosa nella mia dieta: puoi persino mangiare questo tipo di pasta anche durante una dieta chetogenica, così da rendere i pasti della giornata meno difficili da realizzare. Il modo perfetto anche per continuare a mantenere alcune delle vostre abitudini giornaliere, così come nel caso della pasta a pranzo.

Poi, questa ricetta può essere considerata low cost e pronta da preparare anche per un appuntamento con amici dell’ultimo minuto, rappresentando una valida alternativa da servire in tavola. Gli ingredienti che ci serviranno sono solo i seguenti:

1 zucchina,

120 grammi di formaggio spalmabile,

30 grammi di pesto

mezza cipolla

sale

olio

pepe.

Ecco come preparare la pasta non pasta per il pranzo

Preparare questo tipo di pasta è davvero semplicissimo: non dobbiamo fare altro che usare una mandolina o un pelapatate. Laviamo la zucchina, tagliamo le due estremità e, con l’aiuto della mandolina, tagliamo delle fettine molto sottili che poi ridurremo in strisce, così da ottenere delle vere e proprie tagliatelle… ma senza impasto, solo a base di zucchine.

Adesso non dobbiamo fare altro che prendere una padella, far rosolare la cipolla con l’olio, successivamente aggiungere le zucchine e lasciarle ammorbidire. Quando saranno pronte, mettiamo in padella il formaggio spalmabile che si scioglierà con il calore, avvolgendo le tagliatelle.

Infine, aggiungiamo anche il pesto, lasciamo cuocere per circa 3 minuti, regoliamo di sale… e serviamo in tavola. Ecco pronta la tua pasta non pasta, così leggera che potrai fare il bis senza sensi di colpa.