La panna la fa soffice da urlo | una fetta e non ti fermi più

Torta alla panna: un solo ingrediente per ottenere una consistenza soffice speciale, provala e non ti fermi più, ricetta da urlo! Hai presente la torta della nonna? Beh ti dico solo che questa alla panna è talmente soffice, leggera e golosa, che non ci sono paragoni. Fidati la panna fresca, è il segreto che fa la differenza, rende infatti l’impasto morbido, avvolgente e incredibilmente leggero, ottenendo una nuvola dolce che si scioglie in bocca. Il bello di questa torta alla panna è che servono pochissimi ingredienti ma l’effetto è spettacolare. Uova, zucchero, panna, farina e un pizzico di lievito, tutto qui, semplicissima, veloce e senza complicazioni, eppure è spettacolare. La panna infatti, non è solo un’aggiunta ma quell’ingrediente capace di …

Torta alla panna: un solo ingrediente per ottenere una consistenza soffice speciale, provala e non ti fermi più, ricetta da urlo!

Hai presente la torta della nonna? Beh ti dico solo che questa alla panna è talmente soffice, leggera e golosa, che non ci sono paragoni. Fidati la panna fresca, è il segreto che fa la differenza, rende infatti l’impasto morbido, avvolgente e incredibilmente leggero, ottenendo una nuvola dolce che si scioglie in bocca.

Il bello di questa torta alla panna è che servono pochissimi ingredienti ma l’effetto è spettacolare. Uova, zucchero, panna, farina e un pizzico di lievito, tutto qui, semplicissima, veloce e senza complicazioni, eppure è spettacolare. La panna infatti, non è solo un’aggiunta ma quell’ingrediente capace di trasformare l’impasto in un capolavoro soffice da urlo! Montando poi bene le uova con lo zucchero e incorporando delicatamente la panna, il risultato è un dolce leggero come una nuvola ma super gustoso, provare per credere.

Torta alla panna: la ricetta più soffice del web!

Allaccia quindi il grembiule, scalda il forno e prepara le ciotole, che oggi facciamo la torta alla panna e ti assicuro che sarà un successo. Mi raccomando però, segui i passaggi passo passo e vedrai che soddisfazione il risultato finale, l’importante infatti è ottenere un impasto voluminoso prima di infornarla. E ora basta chiacchiere, preparati che iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45-50 minuti in forno preriscaldato ventilato a 170 gradi

Ingredienti per la Torta alla panna

Stampo da 26 cm

6 uova da separare

300 g di zucchero

500 ml di panna fresca liquida

500 g di farina 00

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara la Torta alla panna