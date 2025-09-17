Torta giapponese, zero rimpianti | piace a tutti ed è gluten free

Torta giapponese: che aspetti a provarla! È questa la ricetta che piace a tutti, senza glutine e senza rimpianti, provare per credere! Hai presente quei dolci che ti fanno sentire leggera ma allo stesso tempo super felice? Ecco, la torta giapponese è proprio così, incredibilmente morbida e delicata, che sembra una nuvola che si scioglie in bocca. E poi credimi, piace a tutti, stavolta accontentando anche a chi deve per forza mangiare senza glutine. Fidati, però chi non ha problemi con il glutine nemmeno se ne accorge, anzi attenta, quando la porterai a tavola finirà in un lampo! Il bello della torta giapponese è che si fa con pochissimi ingredienti, quelli che hai già in cucina. Parliamo infatti di uova, …

Hai presente quei dolci che ti fanno sentire leggera ma allo stesso tempo super felice? Ecco, la torta giapponese è proprio così, incredibilmente morbida e delicata, che sembra una nuvola che si scioglie in bocca. E poi credimi, piace a tutti, stavolta accontentando anche a chi deve per forza mangiare senza glutine. Fidati, però chi non ha problemi con il glutine nemmeno se ne accorge, anzi attenta, quando la porterai a tavola finirà in un lampo!

Il bello della torta giapponese è che si fa con pochissimi ingredienti, quelli che hai già in cucina. Parliamo infatti di uova, latte, un po’ di formaggio spalmabile e farine leggere, tutto qui, eppure il risultato è incredibile. Dolce ma non troppo, soffice che più soffice non si può e una fetta tira l’altra senza sensi di colpa. In pratica questa, è una di quelle ricette che ti sorprende, perché non immagini mai che una cosa così semplice possa diventare così speciale.

Torta giapponese: la versione senza glutine che gusti senza rimpianti!

Insomma, se vuoi un dolce che fa colpo e che puoi offrire a chiunque senza preoccuparti di nulla, questo è quello giusto. Quindi ora non ti resta che provare questa torta giapponese e vedrai che successo. Allaccia il grembiule, accendi il forno e iniziamo subito a prepararla insieme!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 1 ora o poco più in forno preriscaldato ventilato a 170 gradi

Ingredienti per la Torta giapponese

Stampo da 22 cm

6 uova da separare

200 ml di latte a scelta

200 g di formaggio spalmabile a scelta

40 g di farina di riso

20 g di maizena

70 g di dolcificante a scelta

20 ml di succo di limone

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina

Come si prepara la Torta giapponese