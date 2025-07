La Notte nel Cuore, spoiler 27 luglio: cambia tutto tra Cihan e Melek, Sumru ha un’alleata

Nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5 domenica 27 luglio in prima serata, arriverà una svolta per Cihan Sansalan e la giovane Melek.

A Villa Sansalan è esplosa una vera e propria bomba. Dal momento in cui Hikmet ha scoperto la verità sui gemelli, Sumru ha capito di avere le ore contate. E, nelle ultime puntate de La Notte nel cuore trasmesse su Canale 5, non ha potuto fare altro che confessare tutto, davanti all’intera famiglia. Nuh e Melek sono i suoi figli biologici, nati da uno stupro, ma Samet non ha perdonato un’altra bugia.

L’uomo ha cacciato via di casa la moglie e la suocera Nihayet, lasciandole in un luogo desolato. Anche Nuh e Melek hanno abbandonato la villa e sono stati sequestrati in una scuderia. Tutti credono che il loro sia stato un piano per avvicinarsi alla famiglia Sansalan e beneficiare del denaro, compreso Cihan, che si sentirà profondamente deluso da Melek. Nella prossima puntata, però, ci sarà un colpo di scena.

La Notte nel Cuore, spoiler domenica 27 luglio: Cihan e Melek nello scandalo

La storia è entrata ormai nel vivo e i colpi di scena saranno tantissimi nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore. In particolare, negli episodi in arrivo domenica 27 luglio, ci sarà una buona notizia per Sumru e la madre. Grazie a Ramazan, Enise scoprirà che le due donne si trovano a Zelve e si recherà sul posto per cercarle. Quando le troverà, offrirà loro il suo aiuto e le condurrà a casa di sua sorella Zehra.

Quando Cihan arriverà in quella casa per offrire il suo aiuto a Sumru, la donna lo rifiuterà, ma Nihayet non è felice del fatto che la figlia voglia chiudere i ponti con la famiglia Sansalan. Sumru proverà tuttavia a mettersi in contatto con i figli Harika ed Esat, ma nessuno di loro sarà interessato a parlare con lei, sentendosi profondamente delusi per le bugie e le verità tenute nascoste.

Nel frattempo, scoppierà un vero e proprio scandalo poiché le foto che ritraggono Cihan e Melek in atteggiamenti intimi finiranno online e diventeranno virali. Per porre fine al chiacchiericcio, Samet inviterà Cihan e Sevilay a tenere una conferenza stampa presso il loro albergo. Dopo l’evento, i due si lasceranno andare a qualche bicchiere di troppo e decideranno di dormire in hotel.

Spazio anche alle vicende di Nuh e Melek, che potranno contare sull’aiuto di Tashin. L’uomo, tramite un informatore insidiato a villa Sansalan, scoprirà che i gemelli si trovano al maneggio di Samet e riuscirà a metterli in libertà. Una volta liberi, Nuh e Melek danno fuoco alla scuderia, promettendo a loro stessi di vendicarsi di questa famiglia.