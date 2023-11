La muffa si forma anche negli armadi: ecco il rimedio super efficace, non dovrai più temerla

Non ne puoi più della muffa che si forma negli armadi? Niente paura: ho la soluzione super efficace per te a costo zero.

In inverno per forza di cose si tende a tenere chiuso per evitare che il freddo faccia la sua terribile comparsa in salotto, in cucina e soprattutto in camera da letto. Non c’è niente di peggio, infatti, di un ambiente gelido e poco confortevole prima di addormentarsi. Di contro però, la ricerca del calore fa sì che l’umidità prenda il sopravvento formando la muffa anche nei posti più improbabili, e uno di questi è proprio l’armadio.

Per evitare quindi spiacevoli sorprese – oltre all’armadio in sé e per sé infatti si possono rovinare anche i vestiti – ci sono dei piccoli accorgimenti che puoi attuare sin da subito. Innanzitutto, far prendere aria agli armadi specialmente nelle giornate soleggiate. L’ideale sarebbe aprire insieme sia le finestre che le ante così da far circolare l’aria e far evaporare l’umidità. Ma non solo. Sarebbe importante qualche volta tirare anche fuori i vestiti così che abbiano tutto lo spazio necessario per prendere aria.

Coi sacchetti antiumidità homemade la muffa non sarà più la benvenuta nel tuo armadio!

C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. A volte, infatti, l’umidità in eccesso e la conseguente muffa si deve proprio ai vestiti che, se non asciutti correttamente e riposti nell’armadio ancora mezzi umidi, possono favorire non poco la loro comparsa. Tuttavia, se la muffa non ne vuole proprio sapere di andarsene, con questo rimedio super efficace potrai sbarazzartene una volta per tutte!

In commercio esistono già dei kit pronti all’uso per assorbire l’umidità e perfetti per contrastare la comparsa della muffa. Ma perché comprarli quando li puoi realizzare tu a casa a costo (quasi) zero? Stiamo parlando infatti un sistema davvero facile, efficace e funzionale all’insegna del risparmio.

Tutto quello che devi fare per preparare dei sacchetti antiumidità fai da te è procurati dei sacchetti di stoffa richiudibili oppure del tessuto tagliato a quadrati, l’importante è che poi tu possa chiudere la stoffa con degli elastici o dei nastrini, come preferisci. Adesso non ti resta che riempire i sacchetti col riso – lo stesso che si usa orami per far assorbire l’acqua in eccesso dello smartphone per intenderci – e il gioco è fatto. Posiziona poi i sacchetti nell’armadio e ricordati di controllarli periodicamente per capire le loro condizioni. Lo avresti mai detto che bastava così poco?