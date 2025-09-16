La Forza di una Donna, le anticipazioni della settimana vedono Bahar aggravarsi: ce la farà a sopravvivere?

La Forza di una Donna, le anticipazioni della settimana sorprendono dopo quanto avvenuto riguardo a Bahar ed alle sorti sua e dei suoi due figli. La scoperta compiuta da Sarp è di quelle che sconvolgono e che inquietano. Ma tutti i nodi stanno per venire al pettine, dopo una lunga estate in cui le anticipazioni de La Forza di una Donna hanno totalizzato degli ottimi ascolti. Al punto che a settembre Mediaset ha deciso di collocare la soap turca pure al sabato, per traghettare i telespettatori verso Verissimo.

Ne La Forza di una Donna abbiamo visto in particolare Sarp scoprire che nella tomba di Bahar non c’era il corpo della sua ex coniuge, bensì quello di sua madre, Julide. Che è stata fatta fuori da Suat. Ed ora siamo al cospetto di una settimana molto significativa della fiction realizzata sul Bosforo. Sarp ha capito che c’è una orribile verità che riguarda Bahar ed i loro bambini, ed è prossimo a scoprirla. Per questo è andato al cimitero nottetempo e con tanto di pala, e ha poi minacciato Suat.

La Forza di una Donna anticipazioni,

In effetti Bahar è viva, ma non sta affatto bene, alle prese con un brutto quadro clinico e con le sue condizioni che tendono a peggiorare di giorno in giorno. In suo soccorso arriverà Arif, che incontrerà casualmente proprio Sarp, il quale però è nelle vesti di Alp Karahan. Questa cosa porterà a delle conseguenze di un certo peso, eccome. Nel frattempo non si sa che fine abbia fatto Sirin; la donna è sparita dalla circolazione.

E tornando a Bahar, Jale dà notizia delle pessime condizioni di lei a Hatice. E Nisan e Doruk capiscono che la madre non c’è, e finiscono con il litigare. Yusuf non sa come controllare i bambini ma ci pensa Arif a dare una mano risolutiva.

Nella puntata di martedì 16 settembre c’è il confronto violento tra Sarp e Suat in merito a Bahar ed ai bimbi. E Yeliz dice ad Enver che proprio Sarp li ha cercati. Yeliz però lo manda via, ma resta ora la consapevolezza che Sarp è disposto a tutto pur di ritrovare i suoi figli e la loro madre. La donna che in fondo ancora ama.

Solo guai su guai

Mercoledì 17 settembre: Arif stoppa Sarp, nelle sue vesti dell’inesistente Alp, dopo che lo ha visto bussare a casa di Hatice ed Enver. Arif dice però che i due non ci sono e che saranno assenti ancora per molto tempo. Ma non è vero, ed infatti marito e moglie si trovano invece dentro casa, però non hanno affatto voglia di parlare con Sarp.

Nella puntata di giovedì 19 settembre di La Forza di una donna, finalmente Sarp incrocia Enver e gli strappa di bocca la conferma che effettivamente Bahar è viva. Ma lui apprende anche che la sua ex moglie è anche molto malata. Da qui la richiesta di Enver di non recarsi da lei in visita perché qualsiasi emozione forte potrebbe farle ulteriormente male. E questa è anche una forma di tutela nei confronti dei loro figli. Però con Bahar c’è Arif, il quale le chiede di sposarlo. E Bahar finisce con il sentirsi ancora più male.

Venerdì 19 settembre infine, finalmente Sarp riesce a vedere i suoi figli anche se un uomo di Nezir lo manda via dall’ospedale dove è ricoverata Bahar. E non gli consente nemmeno di vedere la donna. E Nisan avrà la conferma che suo padre è vivo. Però non lo può dire a Bahar proprio perché intende evitare a quest’ultima uno choc troppo forte. E Nisan scopre pure che Sarp è papà di altri bambini.