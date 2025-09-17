La Forza di una Donna 19 settembre, il momento più emozionante di sempre: Sarp riabbraccia i suoi figli

La Forza di una Donna 19 settembre, siamo giunti ad un grosso punto di svolta all’interno della intricata narrativa concepita dagli sceneggiatori della soap turca. Le fitte trame e macchinazioni, le menzogne, le verità celate e gli amori leciti e quelli proibiti sono all’insegna di ogni puntata. Ed anche nelle anticipazioni de La Forza di una Donna del 19 settembre tutto questo non mancherà. Con anche una clamorosa scoperta che riguarda Sarp.

Lui ha capito ormai che Bahar è viva e che non è vero che era morta. E come lei pure i due figli, Nisan e Doruk, sono ancora vivi e vegeti. Sarp ha avuto la prova di tutto ciò dopo avere preso una pala ed essersi recato al cimitero per scavare nelle tombe di quella che una volta era stata la sua famiglia. Grande è stata invece la sorpresa nel vedere il corpo di sua madre, Julide, che in vita era stata una intrigante e manipolatrice.

La Forza di Una Donna anticipazioni 19 settembre, una svolta enorme per Sarp

L’ex amato di Bahar incontra i due figli che lei gli diede a suo tempo all’interno dell’ospedale. Ma questa cosa desterà grande preoccupazione in Arif, che teme che un eventuale faccia a faccia con Bahar possa fare del male a quest’ultima e compromettere il suo già fortemente squilibrato quadro clinico. Yeliz invece vede solo del bello in tutto ciò, e non saprà come fare per non piangere.

Ma il ricongiungimento tra Sarp, Doruk e Nisan avrà una durata molto breve. Lui infatti sarà costretto ad andare subito via. La colpa di tutto ciò è da attribuire ad un energumeno inviato da Nezir, che è a caccia proprio di Sarp. Per arrivare a questo incontro comunque, Sarp aveva trascorso la notte proprio davanti all’abitazione di Enver, con la ferma intenzione di scoprire quale sia la verità sulla sua famiglia.

Lui avrebbe anche voluto bussare alla porta, ma Arif si metterà in mezzo e ne nascerà anche una colluttazione, che vedrà Sarp avere la meglio e riuscire finalmente a bussare. Subito dopo però lui, esausto, perderà i sensi. Così Enver gli aprirà e gli presterà soccorso, anche se non con grande entusiasmo.

Perché Sarp andrà subito via

Quando Sarp si sarà ripreso, comincerà a fare grandi pressioni allo scopo di saperne di più, ed effettivamente Enver gli confermerà che sia Bahar che i loro due figlioletti sono vivi. Ma a Sarp chiederà anche di trattenersi dal fare qualcosa di eclatante proprio per non nuocere a Bahar, che è molto malata. All’inizio Sarp prometterà che non farà niente, che se ne starà nascosto, ma poi non potrà riuscire a rispettare la parola data. E del resto come non comprenderlo.

Tutto ciò però rappresenta un ostacolo per Arif, che di Bahar è innamorato e che intende sposare. Lui è devastato da questo ritorno di Sarp. E Hatice, Yeliz ed i bimbi raggiungeranno la stessa Bahar alla notizia di una crisi subita da quest’ultima. È qui che Sarp si paleserà ed incontrerà Nisan e Doruk, inizialmente titubanti ma poi commossi al pari del loro papà. La scena che si paleserà agli occhi dei telespettatori de La Forza di una Donna sarà molto struggente.

A tutto ciò assisteranno i vari Yeli, Ceyda Hatice ed Arif, con quest’ultimo che si rassegnerà al corso degli eventi. L’idillio è però interrotto da Munir, che avvisa Sarp della presenza di un energumeno inviato da Nezir. Il papà lascia i suoi figli ma promette loro che tornerà presto da loro.