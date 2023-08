La cuffietta in microfibra, 5 modi per utilizzarla in maniera particolare

Quando si tratta di pulizie domestiche, la cuffietta in microfibra è senza dubbio un alleato preziosissimo: eccone 5 usi molto interessanti.

Con l’uso sempre crescente che in questi ultimi anni si fa del tessuto in microfibra per pulire le superfici casalinghe, sono sempre di più coloro che utilizzano la cuffietta in microfibra come arma contro lo sporco che si accumula sui pavimenti e non solo. Dotate di elastico, sono davvero comode da usare perché sono in grado di rivestire scarpe, scope e altri attrezzi per la pulizia domestica.

Questa particolare stoffa derivante da procedimenti come il frazionamento di fibra naturale (cotone, viscosa, ecc.) o sintetica (poliestere, poliammide ecc.) è imbattibile nel catturare polvere, capelli e tutto ciò che quotidianamente deve essere rimosso per assicurare un’igiene adeguata alla casa. Visto che le cuffiette sono gettonatissime, vale la pena scoprire tutti i loro utilizzi, che non si limitano affatto solo al pavimento.

Usa la cuffietta in microfibra così e ti sarà utile 100 volte di più: comodissima ed efficace

Da asciutto, il panno in microfibra è un ottimo catturapolvere da utilizzare su pavimento e mobili per liberarli di briciole capelli e polvere: basterà spruzzare un prodotto mangiapolvere sulla cuffia adattata allo swiffer e passarla sui punti da pulire. Per igienizzare in modo ancora più approfondito, invece, basterà bagnare la cuffietta in acqua e detersivo e strizzarla.

In questo caso, si potranno lavare agevolmente le piastrelle del bagno, compito sempre impegnativo proprio per via della necessità di raggiungere certe altezze. Con tutta l’umidità che si accumula in quell’area della casa, si tratta di un compito da svolgere spesso, quindi ben venga un aiuto!

Ovviamente, sarà semplicissimo anche pulire le ante degli armadi: infilando lo spazzolone nella cuffia, possiamo riuscire a lavare anche il punto più alto degli sportelli. Grazie alla microfibra, non resterà nessuna striatura sulle superfici!

E naturalmente, anche le ante dei mobili della cucina potranno tornare nuove in un battibaleno. La zona più vissuta della casa, dove si prepara il cibo, si mangia e si trascorre la maggior parte del tempo, è soggetta a macchie, unto, grasso e curarne l’igiene costantemente è fondamentale.

Senza contare, infine, la possibilità di lavare velocemente le porte delle varie stanze in tutti i loro angoli, raggiungendo i punti più alti. Il tessuto in microfibra è anche comodo da lavare: in lavatrice o a mano, l’importante è farlo delicatamente, con poco detersivo e senza ferro da stiro, per evitare che la microfibra si restringa.