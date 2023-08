La cameretta dei tuoi bimbi è sempre nel caos? Ikea ha la soluzione: costa meno di 100 euro e risolve il problema disordine con un tocco di stile

Questa soluzione sta spopolando tra le famiglie che desiderano l’ordine in casa senza togliere nulla ai propri bambini.

Chi ha bimbi piccoli in casa saprà sicuramente cosa significa avere a che fare con giocattoli che girano puntualmente per la stanza. Ogni genitore sa anche che la quantità di giocattoli ingombranti può essere difficile da inserire in ceste e cassapanche, spesso con il rischio che il bambino, intento a prendere un solo gioco, ne svuoti tutto il contenuto.

Insomma, il risultato è che i giocattoli vengono riposti continuamente nel proprio contenitore per poi essere svuotati il momento dopo. O ancor peggio, vengono lasciati sparsi per la camera con conseguente caos. Ikea però conosce bene le famiglie e le loro necessità, tanto che ha inventato una soluzione per il problema, il tutto con una spesa che non supera i 100 euro.

Trofast: la combinazione di contenitori a portata di bambino

Per trovare una soluzione alla necessità di ordine di un adulto, dobbiamo analizzare quelle di un bambino; solo così è possibile trovare il prodotto perfetto per le esigenze di tutta la famiglia. I piccoli hanno bisogno di spazio per giocare, e per fare ciò, hanno bisogno di contenitori semplici da raggiungere per riporre i giocattoli dopo averli utilizzati. Tutto quello che deve fare l’adulto è insegnargli che i giocattoli, dopo il loro utilizzo vanno riposti, per il resto ci ha pensato Ikea con Trofast.

Si tratta di una struttura a scala, dove è possibile inserire e estrarre in maniera semplice i contenitori per giocattoli. Trofast è un mobile molto semplice da raggiungere, dove si può scegliere di prendere o riporre giocattoli come fosse un cassetto, o di svuotare e riempire direttamente il contenuto.

A differenza di altri contenitori per giocattoli, questo ha fino a sei contenitori medi, di diversi colori; facili da riempire e riporre nella struttura. Questa è la soluzione più venduta, ma da Ikea e sul sito web sono presenti diverse forme in base alle proprie esigenze. Un’altra chicca è la possibilità di acquistare i contenitori sfusi e di diversi colori: sia per l’estetica della propria cameretta, ma anche nel caso in cui si vogliano dividere facilmente i giochi per categoria.

Caratteristiche tecniche

Come accennato in precedenza, questa è solo una delle soluzioni disponibili da Ikea. La struttura è di colore bianco panna e la larghezza di Trofast è di 99 cm di larghezza, 44 cm di profondità e 94 cm di altezza. I contenitori sono di 43 cm di larghezza, 30 cm di profondità e 23 cm di altezza. Nella soluzione sono inclusi 6 contenitori che possono essere scelti in diverse colorazioni: arancione, verde, grigio, rosa e bianco.