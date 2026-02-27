Krapfen al forno dimentica i sensi di colpa, un peccatuccio come questo è concesso!

Soffici, dorati e con un cuore goloso: i krapfen al forno sono la versione più leggera del celebre dolce ripieno, perfetti per colazione e merenda.
I krapfen al forno mantengono tutta la morbidezza e il profumo dell’impasto lievitato tradizionale, ma vengono cotti senza frittura. Il risultato è un dolce più leggero, con una superficie delicatamente dorata e un interno soffice e arioso. Perfetti da farcire con crema pasticcera, marmellata o crema al cioccolato, conquistano al primo morso.
Preparare i krapfen al forno in casa significa portare in tavola un lievitato genuino, ideale per tutta la famiglia. La lunga lievitazione è fondamentale per ottenere una consistenza morbida e ben alveolata, mentre la cottura in forno li rende più leggeri ma comunque irresistibili.
Ingredienti della ricetta
- 500 g di farina 00
- 80 g di zucchero
- 250 ml di latte tiepido
- 80 g di burro morbido
- 2 uova medie
- 7 g di lievito di birra secco (oppure 15 g fresco)
- 1 pizzico di sale
- Scorza grattugiata di limone q.b.
- Crema pasticcera o marmellata q.b. per farcire
- Zucchero semolato o a velo q.b. per decorare
Procedimento passo passo della ricetta
- Sciogliere il lievito nel latte tiepido e lasciarlo attivare per qualche minuto.
- In una ciotola unire la farina con lo zucchero e il sale.
- Aggiungere le uova, la scorza di limone e il latte con il lievito, iniziando a impastare.
- Incorporare il burro morbido poco alla volta e lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.
- Coprire e lasciare lievitare per circa 2 ore, fino al raddoppio del volume.
- Stendere l’impasto a uno spessore di circa 1,5 cm e ritagliare dei dischi con un coppapasta.
- Disporli su una teglia rivestita di carta forno e lasciarli lievitare ancora 30-40 minuti.
- Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-18 minuti, finché risultano dorati.
- Una volta tiepidi, praticare un piccolo foro laterale e farcire con crema o marmellata usando una sac-à-poche.
- Spolverare con zucchero a velo o passarli nello zucchero semolato prima di servire.
I krapfen al forno sono pronti: soffici, profumati e con un ripieno cremoso che li rende irresistibili. Una versione più leggera del dolce tradizionale, perfetta per concedersi una coccola fatta in casa senza rinunciare al gusto.