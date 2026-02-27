Krapfen al forno dimentica i sensi di colpa, un peccatuccio come questo è concesso!

Soffici, dorati e con un cuore goloso: i krapfen al forno sono la versione più leggera del celebre dolce ripieno, perfetti per colazione e merenda. I krapfen al forno mantengono tutta la morbidezza e il profumo dell’impasto lievitato tradizionale, ma vengono cotti senza frittura. Il risultato è un dolce più leggero, con una superficie delicatamente dorata e un interno soffice e arioso. Perfetti da farcire con crema pasticcera, marmellata o crema al cioccolato, conquistano al primo morso. Preparare i krapfen al forno in casa significa portare in tavola un lievitato genuino, ideale per tutta la famiglia. La lunga lievitazione è fondamentale per ottenere una consistenza morbida e ben alveolata, mentre la cottura in forno li rende più leggeri ma comunque …