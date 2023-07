Kit primo soccorso bimbi: ecco cosa non può mai mancare

Un kit di primo soccorso per i bimbi è fondamentale per la salute dei piccoli e per prevenire incidenti. Cosa non deve mai mancare?

Il kit di pronto soccorso per bambini è utile da avere sia in viaggio che in casa per affrontare qualsiasi situazione d’emergenza. I bambini sono imprevedibili: possono farsi male correndo, saltando o inciampando, possono essere punti da insetti etc…Tutte queste situazioni non possono sempre essere previste, ma si può sicuramente intervenire in modo giusto e rapido. Un kit di primo pronto soccorso per bimbi è la soluzione ideale per genitori e baby sitter per garantire la sicurezza del bambino.

I bambini corrono spesso rischi semplicemente camminando ed esplorando l’ambiente che li circonda, sia in casa, sia al parco giochi o all’asilo. Secondo Kid Safe SA, la maggior parte degli incidenti che accadono ai più piccoli sono prevenibili ed esistono diverse precauzioni necessarie. Sia in partenza per un viaggio, sia da tenere in casa, è consigliabile avere una serie di prodotti fondamentali per garantire la salute del bimbo.

Cosa non deve mai mancare in un kit di primo soccorso pediatrico

Per i genitori basta procurarsi una valigetta, una scatola di latta o uno zainetto che contengano prodotti e medicinali utili per la cura di piccole abrasioni, infezioni, contusioni o stati febbrili. Esistono una serie di accessori che non devono mai mancare nella scatolina di primo soccorso, per intervenire negli incidenti più comuni:

Cerotti, per coprire piccoli tagli o abrasioni (sono consigliati anche i cerotti ipoallergenici)

Disinfettante, preferibilmente senza alcol

Crema antisettica, per trattare eventuali punture e morsi d’insetto

Termometro

Ghiaccio istantaneo o spray anestetizzante per alleviare il dolore

Forbici e pinzette, per tagliare le bende o per rimuovere la medicazione

Salviette disinfettanti per pulire le escoriazioni

Un kit shock anafilattico per i soggetti allergici

Farmaci o antibiotici prescritti dal medico curante

Il kit è utile per piccole medicazioni e rimedi istantanei. Ovviamente non in tutti i casi ci si può sostituire al dottore, quindi in stati di malessere più gravi è opportuno sempre chiamare il pediatra o la guardia medica.

Primo soccorso. attenzione a mantenere la calma

In qualsiasi episodio si verifichi è necessario sempre mostrare calma e pacatezza dinanzi il bambino. Mostrarsi preoccupati o turbati può non solo agitare ancor più il bimbo ma anche compromettere il pronto intervento. Accanto al kit di pronto soccorso pediatrico è consigliato avere con sé anche un manuale di pronto soccorso per comprendere al meglio come comportarsi e come utilizzare determinati rimedi.

Il genitore o chi si occupa del bimbo può controllare dal manuale eventuali accortezze sulla corretta gestione di incidenti o traumi. Soprattutto vi è una specifica sezione utile a insegnare ad adottare un atteggiamento corretto in qualsiasi situazione, mantenendo sempre la calma.