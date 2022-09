Kinesiologia, disciplina per il benessere

La Kinesiologia è una disciplina che impiega un test muscolare manuale per acquisire informazioni importantissime sugli squilibri energetici e posturali delle persone. Grazie a questa tecnica è quindi possibile passare poi ad un riequilibrio della situazione intervenendo soprattutto sugli squilibri della struttura muscolo-scheletrica.



La Kinesiologia è utilissima per curare e migliorare le problematiche legate a molti aspetti della salute globale dell’individuo. In particolare agisce su:

disturbi e dolori dell’apparato muscolare e osteo-articolare

disturbi legati all’attenzione e alla memoria

stress e ansia

disfunzioni legate alla digestione, assimilazione e intolleranze alimentari

problemi intestinali e metabolici

Il terapeuta deve essere di comprovata esperienza per sfruttare al meglio i benefici di questa disciplina trasversale, che può curare i più comuni disturbi in pazienti di ogni età.