KIKO in pista: beauty edition firmata Milano Cortina 2026

Rossetto liquido, palette occhi e mascara diventano strumenti di stile e resistenza nella collezione KIKO Milano dedicata a Milano Cortina 2026, con Sofia Goggia come volto simbolo.

Ogni volta che moda e sport si incontrano nasce un linguaggio nuovo, fatto di energia e dettagli che raccontano più di quanto sembri. È quello che succede con la nuova capsule firmata KIKO Milano dedicata a Milano Cortina 2026, un’edizione limitata che porta dentro il beauty lo stesso spirito che muove gli atleti in gara. Non parliamo solo di colori o packaging, ma di un’estetica che prende ispirazione dall’idea di resistenza, grinta e bellezza che non teme il movimento.

L’immagine scelta da KIKO per rappresentarla è quella di Sofia Goggia, che con la sua forza è riuscita a trasformarsi da sportiva di successo a simbolo di una femminilità che non rinuncia al coraggio. Il fascino di questa collezione sta nel fatto che non sembra solo una trovata pubblicitaria, ma un ponte tra mondi che di solito restano separati.

Da una parte lo sforzo fisico e mentale che porta a un traguardo, dall’altra la cura di sé, quella che si traduce in piccoli gesti quotidiani come scegliere un rossetto o applicare un mascara. È in questo punto d’incontro che la capsule acquista senso, perché non propone un trucco qualunque ma un beauty look pensato per resistere, come una metafora della vita che richiede costanza e determinazione.

Lasting matte veil liquid lip colour, il rossetto liquido che resiste

Il cuore della capsule KIKO Milano Cortina 2026 è il rossetto liquido Lasting Matte Veil, già pensato come manifesto di resistenza e stile. Non è un caso che sia stato inserito come primo prodotto della collezione: sulle labbra si appoggia con una texture sottile e cremosa, ma capace di durare ore senza cedere a sbavature o segni del tempo.

La formula long-lasting resiste al freddo, all’umidità e persino al sudore, proprio come una performance sportiva che richiede tenacia fino all’ultimo. Il finish opaco non è piatto, anzi cattura la luce con discrezione e restituisce intensità al colore, regalando subito carattere a chi lo indossa. Pensato per labbra protagoniste, è il prodotto che accompagna ogni momento della giornata, da un meeting di lavoro a una serata speciale, con la sicurezza che nulla possa scalfirne l’effetto.

Glamour multi-finish eyeshadow palette, la palette occhi ispirata alla neve

Accanto al rossetto, la Glamour Multi-Finish Eyeshadow Palette diventa l’elemento che trasforma lo sguardo in un paesaggio alpino. Le sfumature vanno dal chiaro perlato che ricorda la neve fresca fino ai toni più intensi, evocando le ombre delle montagne al tramonto. Ogni colore ha una funzione precisa: quelli più luminosi aprono lo sguardo e catturano la luce, mentre i più scuri regalano profondità e definizione.

La palette si presta a infinite combinazioni, permettendo di passare da un look soft da giorno a un make-up deciso da sera con un semplice tocco di pennello. È la dimostrazione che il trucco occhi, se ben costruito, può avere la stessa forza evocativa di un paesaggio invernale. Il packaging, elegante e perlato, completa l’esperienza con un richiamo diretto al ghiaccio e alle scie colorate che segnano le piste.

24h long lasting & panoramic, il mascara bestseller

Il mascara Panoramic Volume è l’altro grande protagonista della capsule, e non potrebbe essere altrimenti. Nel mondo beauty il mascara è spesso considerato il capo d’abbigliamento del volto, quell’elemento che completa e rende tutto più armonico. Qui la promessa è precisa: ciglia volumizzate e definite per 24 ore senza cedimenti.

La formula, arricchita da agenti che resistono all’umidità e al movimento, è studiata per mantenere lo sguardo aperto e intenso in qualsiasi contesto. È un mascara che non teme le giornate lunghe, i cambi di clima o la vita in costante movimento, proprio come l’energia che accompagna i Giochi Olimpici a cui la collezione è ispirata. Il risultato finale è uno sguardo magnetico che rimane fresco dall’alba fino a notte fonda.

Dal rossetto liquido che non cede al tempo, alla palette occhi che trasforma lo sguardo, fino al mascara che amplifica e sostiene la forza di ogni espressione, ogni prodotto racconta un’idea di bellezza che nasce dalla performance e si traduce in eleganza quotidiana.