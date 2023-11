Ketchup, non sta bene solo sulle patatine: lo puoi usare per risolvere un problema comunissimo in casa

Sai che ketchup non sta bene solo sulle patatine? Vediamo insieme come poterlo utilizzare in casa per risolvere un comune problema.

Quando sentiamo parlare di faccende domestiche o di pulizie di casa, la prima cosa che ci viene in mente è acquistare un determinato e specifico prodotto per pulire la camera in questione. Sul web o semplicemente ascoltando i rimedi della nonna, ci rendiamo conto che in realtà ci sono tantissimi trucchetti che ci permettono di pulire gli oggetti presenti nelle nostre camere utilizzando prodotti davvero strani.

Ad esempio, sapevate che il ketchup non è solo buono sulle patatine, ma può essere un grande alleato delle pulizie di casa? Ebbene sì, è sorprendente saperlo, ma è così! Vediamo insieme quando e dove può essere utilizzato per avere una pulizia meravigliosa e soprattutto perfetta in men che non si dica.

Utilizza il ketchup in casa: vedrai che successo

Tutti conosciamo il ketchup come la salsa rossa, derivante dal pomodoro, che non fa altro che dare un sapore davvero meraviglioso alle nostre patatine o fritturine. Quando il sabato sera usciamo con gli amici, ed andiamo a mangiare una deliziosa pizza fuori casa, certamente non rinunciamo agli antipasti che, costantemente, vengono accompagnati con il ketchup e la maionese: le due salse per eccellenza. Buonissime!

Ma, stando a quanto dicono gli esperti di pulizie e probabilmente anche le nostre nonne, il ketchup non è una salsa buonissima solo sulle patatine, ma anche un ottimo alleato delle pulizie. Per cosa può essere utilizzato? Per pulire i gioielli o gli oggetti in rame che possediamo in casa. Vediamo insieme in che modo.

Per far sì che i nostri oggetti in rame possano tornare a splendere come prima ed essere davvero meravigliosi e di nuovo apprezzati, abbiamo bisogno di:

ketchup

sale fino

panno in cotone

Questo metodo sarà semplicissimo. Tutto quello che bisogna fare è applicare sul panno in cotone un po’ di salsa rossa e cospargere su di essa del sale. A questo punto non ci resta che prendere l’oggetto di rame in questione ed iniziare a pulirlo con il panno pieno di ketchup. Il risultato sarà visibile in men che non si dica e gli oggetti torneranno a splendere più che mai. In seguito, dopo aver eseguito alla perfezione quest’operazione, è bene risciacquare sotto l’acqua corrente l’oggetto di rame ed asciugarlo con uno strofinaccio: in questo modo elimineremo la sensazione di ‘appiccicoso’ che troviamo su di esso.