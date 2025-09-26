Kate Middleton lancia la moda: la giacca di pelle che non può mancare nel tuo guardaroba

Fin dal suo ingresso nella famiglia reale, Kate Middleton è stata in grado di diventare una delle maggiori protagoniste della scena, soprattutto grazie ai suoi outfit sempre perfetti.

Non a caso, proprio la Principessa del Galles è stata definita immediatamente la degna erede di Lady Diana, imitandone spesso lo stile e anche i vari outfit sfoggiati in occasioni speciali e non solo.

L’attuale Principessa del Galles, poi, ha sempre cercato di donare la giusta attenzione alle mode del momento. Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, arriva proprio dalla sua giacca di pelle.

Kate Middleton lancia una nuova moda: la sua giacca la vogliono tutti

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dei media abbiamo ancora una volta Kate Middleton, la quale ha preso parte a un evento molto importante accanto a Melania Trump, first lady americana, mostrando di aver centrato completamente l’outfit perfetto per un’occasione importante come il loro incontro.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio dalla giacca in pelle sfoggiata da Kate Middleton, perfetta per un’occasione informale ed elegante al tempo stesso, in modo tale da arricchire il proprio outfit, tenendo conto del fatto che l’incontro si è verificato nei giardini del Frogmore Cottage. Quindi, un outfit perfettamente studiato per un’occasione all’aperto come quella con la first lady americana.

Dove possiamo trovare la stessa giacca indossata da Kate Middleton?

Iniziamo subito dicendo che, così come fa sapere il portale MarieClaire.it, la giacca indossata da Kate Middleton per l’occasione citata precedentemente è firmata ME+Em, ovvero un marchio londinese che ha fatto dell’“Intelligent Style” una vera e propria filosofia. A rendere speciale questo capo troviamo anche il colore e i materiali con i quali è stato realizzato, perfetto per ogni occasione e ottimo per chi vuole rimanere casual ma senza rinunciare alla propria eleganza, proprio come ha fatto Kate Middleton.

A ogni modo, la giacca in questione si contraddistingue per lo stile unico, così come dimostrato dalla Principessa del Galles, ma a quanto pare non è esattamente a buon mercato. In particolar modo, così come riferito dal portale DiLei.it, il capo in questione avrebbe un costo superiore ai 1000 €, dato che secondo le fonti riportate si parla di 1155 €, anche se altri siti web indicano 3450 €. Comunque sia, rimane sempre un capo unico indossato divinamente da Kate Middleton.