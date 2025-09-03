Kate Middleton dopo la malattia stravolge tutto, non la vedremo più come prima | “Lei non ci sarà”

L’ultimo anno è stato davvero difficile per Kate Middleton, ma questa volta la Principessa ha deciso di stravolgere tutto… lei non ci sarà più per la famiglia reale?

Kate Middleton è ancora oggi uno dei membri più amati della famiglia reale inglese. Dopo aver ufficialmente preso le redini della corona del Galles, è diventata l’erede diretta e ufficiale di Lady Diana, amata allo stesso modo dal popolo, come dimostrato dall’affetto che le è stato riservato durante il periodo della malattia.

Sono stati anni complessi per la Principessa del Galles: un intervento programmato da tempo ha fatto da sfondo a un problema ancora più grave, un tumore che ha richiesto cure intense e non solo.

Kate Middleton, supportata costantemente dal marito, il Principe William, ha scelto di sparire dalle scene per un po’, ma dopo il grande ritorno sono arrivati anche una lunga serie di imprevisti e cambiamenti.

Non a caso, proprio in queste ore, troviamo ancora una volta Kate al centro dell’attenzione dei media: la Principessa ha deciso di stravolgere tutto, trascinando con sé anche la Royal Family.

Kate Middleton dopo la malattia stravolge tutto: la decisione definitiva

La malattia ha cambiato Re Carlo e anche Kate Middleton, entrambi uniti da un periodo così delicato della vita, prima di uscire allo scoperto e raccontare pubblicamente cosa stesse succedendo nel privato. La Principessa del Galles, poi, ha preferito un graduale ritorno alla normalità, ma a un anno di distanza il popolo inglese non ha potuto fare a meno di notare come per la Royal Family sia in atto un processo di cambiamento che vede proprio Kate al timone.

Non si tratta solo del cambio look sfoggiato dalla Principessa in occasione della funzione religiosa a Balmoral, nell’agosto scorso, dicendo addio ai suoi capelli castano scuro per puntare sulle tonalità morbide del biondo miele… ma di qualcosa di più profondo e definitivo che sta preoccupando anche i cittadini.

“La Principessa Kate non la vedrete più…”

La famiglia reale inglese vive ancora oggi nell’ombra del passato segnato dal divorzio tra Carlo e Lady Diana, un momento particolarmente buio per la corona, definito in passato come “una macchia di sangue” sulla monarchia di Elisabetta II, segnata poi dalla tragica morte della Principessa del Popolo.

L’assenza di Kate Middleton da molti impegni pubblici ha alimentato la paura che, dopo la malattia, anche lei stesse pianificando una fuga dalla Royal Family… ma non è affatto così. Secondo quanto rivelato da un insider, citato anche da New Weekly, i piani della Middleton sono cambiati, ma la Principessa non ha alcuna intenzione di lasciare la famiglia reale né tantomeno William. Tuttavia, non sarà più così presente agli eventi pubblici della corona: “La prospettiva di Kate è cambiata, così come le sue priorità. Ora più che mai al centro ci sono i suoi figli, George, Charlotte e Louis”.