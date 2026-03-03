Kate Middleton come Lady Diana: quello che non sfugge agli inglesi

Kate Middleton, fin dal momento del suo arrivo a Buckingham Palace, è sempre stata tra i personaggi della famiglia reale più in vista: nessuno riesce a oscurare la Middleton, definita già da tempo la “principessa del popolo”, così come lo era anche Lady Diana.

Lei è spesso descritta come una “principessa triste”, ma con Diana ha una cosa in comune che non è passata inosservata, in Inghilterra e non solo. Non si tratta soltanto dello spiccato senso di eleganza e del modo in cui ogni outfit riesce a segnare tendenze anno dopo anno, ma di qualcosa che riguarda la vita dentro le mura di Buckingham Palace.

Un dettaglio emerso solo di recente e che, inevitabilmente, ha generato non poco clamore. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Kate Middleton, come Lady Diana: ciò che non sfugge

Lady Diana proveniva da una famiglia aristocratica, ma ancor prima di conoscere il principe aveva imparato a destreggiarsi nella quotidianità lontano da determinati ambienti e, soprattutto, dalla famiglia reale. Ben presto, però, attirò l’attenzione dell’allora principe Carlo e, in men che non si dica, i due convolarono a nozze.

Kate Middleton, invece, proviene da una famiglia borghese e quindi non di sangue blu. Eppure, in questi anni, alcuni tratti caratteristici maturati proprio nella vita quotidiana sono emersi con forza, contribuendo a renderla anche lei una “principessa del popolo”, percepita dagli inglesi come più vicina e riconoscibile.

Sulla base di questa motivazione, sia Lady Diana sia Kate Middleton hanno un punto in comune molto importante: il desiderio di donare ai figli, quanto più possibile, un barlume di normalità. In particolare, l’attenzione cresce soprattutto su George, da parte di Kate, così come un tempo era per Diana nei confronti di William. Ecco perché entrambe hanno cercato di fare in modo che, nonostante gli impegni istituzionali, i figli potessero avere momenti di normalità legati alla famiglia e, soprattutto, lontani dalla macchina della rappresentanza.

Kate Middleton sulle orme di Lady Diana Spencer

Soprattutto con l’arrivo della malattia, infatti, Kate ha rivalutato e rafforzato il proprio ruolo non soltanto nei confronti dell’opinione pubblica, ma anche come madre. L’anno precedente è stato caratterizzato da paure e momenti di altissima tensione, probabilmente anche dentro le mura di casa, in attesa di poter tornare a una normalità fatta di impegni istituzionali, agenda da principessa del Galles e lavoro umanitario.

In questo frangente, però, proprio per garantire quel barlume di normalità citato, Kate Middleton e il principe William avrebbero deciso di trasferirsi lontano da Buckingham Palace, quanto basta per essere presenti agli eventi e mantenere i doveri pubblici, ma evitando che i figli fossero esposti costantemente ai riflettori.

L’obiettivo sarebbe quello di ridurre uno stress continuo, soprattutto per George, che un domani dovrà prepararsi a succedere al padre come re. Una scelta che sembra ricalcare, in parte, gli insegnamenti lasciati da Lady Diana: non dimenticare mai che dietro il ruolo istituzionale c’è, sempre e comunque, una persona.