Jeans anche per gli outfit eleganti? Certo, ma solo se lo abbini così

Per anni, il jeans è stato bandito dalle occasioni eleganti. Cravatta, giacca, scarpe di cuoio: il denim sembrava fuori luogo. Poi qualcosa è cambiato.

Le sfilate, i red carpet, persino le cerimonie più formali hanno cominciato a mostrare donne e uomini in jeans.

Ma non quelli sbiaditi, strappati, vissuti. Un certo tipo di jeans, se abbinato con cura, può diventare elegante quanto un paio di pantaloni sartoriali. Il trucco è scegliere il modello giusto e saperlo accompagnare. Non è questione di osare, è questione di equilibrio. E la regola d’oro è una: il jeans deve essere scuro e pulito, senza sbavature.

Quale jeans funziona (e quale no): scegli con molta attenzione

Il primo passo è il colore. Blu scuro, nero, grigio antracite. Via i jeans chiari, quelli con le pieghe già segnate, quelli con i buchi sulle ginocchia o le macchie di candeggina. La seconda regola è la vestibilità: non troppo stretti (quelli che sembrano dipinti), non troppo larghi (quelli da boy scout). Un taglio dritto, a sigaretta, o leggermente svasato. La terza regola è la pulizia del tessuto: niente jeans con cuciture a contrasto, niente impuntiture vistose, niente applicazioni metalliche. Un jeans elegante non deve urlare, deve parlare sottovoce. In pratica, più è semplice, meglio è.

Come abbinarlo per non sbagliare

Con una giacca strutturata, magari in lino o in lana leggera, il jeans scuro diventa subito formale. Sotto, una camicia bianca o azzurra, possibilmente in popeline o seta, non in denim. Le scarpe: no alle sneakers, no alle ciabatte. Meglio un paio di mocassini in pelle, o delle décolleté con un tacco basso. Per le donne, una borsa strutturata e una cintura sottile completano. Per gli uomini, una cravatta è opzionale, ma una giacca ben tagliata è obbligatoria.

L’errore più comune è pensare che basti un jeans scuro e una giacca qualsiasi. Invece serve coerenza: i tessuti devono dialogare, i colori devono armonizzarsi. Alla fine, l’effetto è sorprendente: il jeans non stona, anzi, aggiunge un tocco di modernità a un outfit che altrimenti sarebbe troppo rigido. (E se qualcuno storce il naso, vuol dire che non ha ancora capito come si fa.) Un jeans ben scelto, con la giusta giacca e le scarpe adatte, può reggere il confronto con un abito da sera.