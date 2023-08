Irritazione da sudore: i rimedi naturali per trovare sollievo in estate

Prurito, bruciore, fastidio: sono alcuni sintomi dell’irritazione da sudore. Come rimediare in modo naturale per trovare sollievo

Di solito ad essere interessate sono principalmente le ascelle, ma lo sfogo può verificarsi anche nelle pieghe della pelle, come quella delle braccia o delle gambe o nell’interno coscia. L’irritazione da sudore si presenta, di solito, come un agglomerato di puntini rossi, non troppo grandi, pruriginosi e fastidiosi. Talvolta possono bruciare e perfino dolere se la zona è sfregata di continuo. Come rimediare in modo naturale e trovare sollievo, soprattutto in estate?

Se la situazione è gestibile, possiamo provare a sfruttare degli ingredienti comuni e dei prodotti che di sicuro conosciamo bene. Quando, però, questa sorta di sfogo è esteso e provoca dolore al punto da diventare limitante, rivolgersi ad un dermatologo è fondamentale.

Rimedi naturali per l’irritazione da sudore: come alleviare i sintomi

La causa, solitamente, è da ricercarsi nell’eccessiva sudorazione che finisce per ostruire i pori. Per questo motivo, in estate, la condizione è ovviamente più frequente rispetto all’inverno. Un dettaglio fondamentale da tenere a mente è che occorre assolutamente evitare di grattarsi. Finiremo per infiammare ulteriormente la zona, oltre che rischiare di “ferirci” e andare incontro ad un infezione.

A nostra disposizione abbiamo alcuni ingredienti naturali che tutti conosciamo bene. Iniziamo dalla camomilla, con cui possiamo fare degli impacchi rinfrescanti e lenitivi. Basta preparare la tisana come al solito, aspettare che si raffreddi e poi metterla cinque minuti in frigo. Andremo poi a tamponare le zone colpite usando batuffoli di stoffa o cotone.

Anche un bagno immersi in acqua e amido di mais può essere un’ottima soluzione. Questa polvere, infatti, ha una naturale capacità antinfiammatoria, riduce il rossore e lenisce la pelle irritata. Per questo spesso viene consigliata dai pediatri per trattare le irritazioni da pannolino nei bambini.

E, a proposito di pannolino, una crema all’ossido di zinco può essere altrettanto utile. Da spalmare sullo sfogo per proteggere la zona, evitare che si infiammi a causa dell’attrito e lenire, oltre che “asciugare” l’infiammazione. Come abbiamo detto, in casi estremi, tuttavia, solo il medico saprà indicarci la soluzione migliore dopo una visita accurata.

Infine, teniamo a mente piccole accortezze quotidiane: scegliamo tessuti traspiranti, come il cotone o il lino. Cerchiamo di evitare situazioni che peggiorano o incrementano la sudorazione. Non stressiamo la pelle con prodotti chimici aggressivi, come può essere il classico deodorante per le ascelle. Piccolo accorgimenti che possono rivelarsi utilissimi.