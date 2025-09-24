Irish Stew | lo stufato di manzo irlandese spopola sul web

Stasera stufato di manzo ma irlandese: l’Irish Stew spopola sul web; carne tenera gusto travolgente, nessun piatto conquista così! Quando si parla di Irish Stew non si scherza! Si, perché non è un semplice stufato di manzo ma un mix di sapori favolosi che ti arriva diretto allo stomaco e ti scalda che è una meraviglia. Parliamo di carne tenera che si scioglie in bocca, verdure che danno dolcezza e vivacità al piatto e quella birra scura che da fidati un gusto completamente inaspettato ma irresistibile. La bellezza dell’Irish Stew è che non servono presentazioni, perché una volta che l’assaggi non lo scordi più e poi la sua particolarità resta proprio la sua semplicità. Pochi ingredienti, quelli giusti, messi a …

Stasera stufato di manzo ma irlandese: l’Irish Stew spopola sul web; carne tenera gusto travolgente, nessun piatto conquista così!

Quando si parla di Irish Stew non si scherza! Si, perché non è un semplice stufato di manzo ma un mix di sapori favolosi che ti arriva diretto allo stomaco e ti scalda che è una meraviglia. Parliamo di carne tenera che si scioglie in bocca, verdure che danno dolcezza e vivacità al piatto e quella birra scura che da fidati un gusto completamente inaspettato ma irresistibile.

La bellezza dell’Irish Stew è che non servono presentazioni, perché una volta che l’assaggi non lo scordi più e poi la sua particolarità resta proprio la sua semplicità. Pochi ingredienti, quelli giusti, messi a cuocere piano piano fino a trasformarsi in una meraviglia profumata, ideale per scaldare le sere fresche d’autunno e quelle gelide invernali così bene che te lo preparerai spesso. Ogni cucchiaiata è ricca, avvolgente, intensa, fidati roba che ti fa alzare le sopracciglia e dire: “wow, ma che roba è?”. E credimi, lo dicono tutti!

Irish Stew: il vero stufato di carne che conquista chiunque!

Allora, che dici? Stasera facciamo un viaggio in Irlanda senza muoverci da casa? Io direi di sì. Quindi allaccia il grembiule, taglia le verdure e preparati per goderti i sapori dell’Irish Stew, dopo mi ringrazierai. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per l’Irish Stew

Per 4 persone

1 kg e mezzo di carne di manzo

Farina q.b.

250 g di cipolle dorate

150 g di carote

600 ml di birra scura

2 gambi di sedano

2 foglie di alloro

Olio extravergine d’oliva q.b.

400 g di patate

500 ml di passata di pomodoro

1 cucchiaio raso di origano

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara l’Irish Stew