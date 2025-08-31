L’antipasto facile e veloce che conquista tutti e ti fa fare bella figura in ogni occasione

Farcisci le fette di melanzane grigliate con una crema di ricotta e parmigiano, arrotolale su loro stesse e servi un antipasto davvero irresistibile!

Ideali come secondo piatto sfizioso o come finger food per un buffet speciale, gli involtini di melanzane e ricotta sono una delle ricette più semplici e veloci da preparare, perfette per fare bella figura con gli ospiti.

Le melanzane sono un ortaggio fresco di stagione: approfittane per preparare questa ricetta fino all’inizio dell’autunno.

Come preparare gli involtini di melanzane e ricotta

Gli involtini di melanzane sono una ricetta sfiziosissima, ideale per stupire la famiglia. La preparazione, anche se lunga, è abbastanza semplice. Tutto quello che dovrai fare è grigliare le melanzane e farcirle con un ripieno di ricotta e parmigiano.

Gli involtini dovranno rimanere in frigorifero per diverso tempo, così da ottenere un finger food più saporito e ben amalgamato.

Ingredienti

2 melanzane grandi

250 gr di ricotta

100 gr di parmigiano grattugiato

4 foglie di basilico

olio extra vergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

paprika q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è lavare le melanzane con cura, quindi asciugale con uno strofinaccio e privale delle due estremità. Tagliale a fette per la lunghezza, non dovranno essere né troppo sottili né troppo spesse. Posizionali su un colapasta ricoperte di sale grosso, quindi lasciale così per circa 30 minuti. Prepara il ripieno: in una ciotola ammorbidisci la ricotta con una forchetta, quindi aggiungi il parmigiano che avrai grattugiato in precedenza, il sale, il pepe e un pizzico di paprika dolce o affumicata. Sminuzza le foglie di basilico, poi aggiungi il trito ottenuto al resto degli ingredienti. Mescola in modo da ottenere un composto ben amalgamato. Prendi le melanzane, asciugale e cuocile su una griglia precedentemente riscaldata. Lascia raffreddare le melanzane grigliate. Prendi una fetta di melanzana, farciscila con il ripieno di ricotta e arrotola la fetta su se stessa in modo da ottenere la classica forma da involtino. Sigilla per bene con l’aiuto di uno stuzzicadenti. Procedi in questo modo fino a quando non avrai terminato tutti gli ingredienti. Metti gli involtini in frigorifero per circa 15 – 30 minuti. Tira fuori e gusta i tuoi involtini di melanzane e ricotta!

