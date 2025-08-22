Farle in casa è semplicissimo, ma c’è un passaggio da non sottovalutare: scopri come ottenere delle melanzane sott’olio saporite

Come fare in casa le melanzane sott’olio? Scopri la ricetta facile e veloce per preparare la conserva per l’inverno!

In commercio si possono trovare innumerevoli prodotti sott’olio, eppure prepararli in casa è molto più semplice di quello che credi. Per poter preparare delle verdure sott’olio, come ad esempio le melanzane fresche di stagione, dovrai rimediare pochi ingredienti e un barattolo sterilizzato.

Per la preparazione delle conserve sott’olio, è importante seguire alcune accortezze: se l’alimento non viene conservato nel modo giusto, si potrebbero sviluppare batteri dannosi per l’organismo, come il botulino. Ecco, quindi, come preparare la conserva sott’olio senza alcun pericolo!

Ricetta della nonna: come preparare le melanzane sott’olio in poche mosse

Se ti stai domandando come fare in casa le melanzane sott’olio, ecco la ricetta che potrà tornarti utile in tantissime occasioni! Potrai preparare più barattoli e regalarli alle persone a te più care come pensiero di ringraziamento per l’ospitalità.

Per ottenere una conserva sfiziosa e saporita, andremo ad aggiungere tra gli ingredienti anche il peperoncino. Potrai sostituirlo con un peperone oppure omettere semplicemente l’ingrediente. Ecco, quindi, i passaggi da seguire per preparare in casa le melanzane sott’olio!

Con le dosi che trovi qui sotto puoi riempire un barattolo grande oppure all’incirca 3 classici vasetti da conserva.

Ingredienti

1,5 kg di melanzane

400 ml di aceto

400 ml di acqua

2 peperoncini

3 spicchi d’aglio

sale grosso

olio di oliva

Procedimento

Per poter preparare le melanzane sott’olio dovrai, come prima cosa, lavare le melanzane sotto acqua corrente e asciugarle con delicatezza con uno strofinaccio. Quindi, privale delle due estremità e sbucciale con l’aiuto di un coltello o di un pelapatate. A questo punto dovrai tagliare a fette e coprirle con del sale grosso. Ricopri le melanzane condite e lascia riposare per circa 20 – 30 minuti. A questo punto dovrai strizzare le melanzane. In una pentola porta a bollore l’acqua e l’aceto, quindi aggiungi le melanzane e lasciale cuocere per circa 40 minuti. Scola le melanzane, poi lasciale asciugare su un canovaccio. Tampona con la carta assorbente, poi riduci le melanzane a filetti solo quando saranno completamente fredde. A questo punto dovrai sterilizzare i vasetti di vetro e riempirli con le melanzane cotte. Condisci con peperoncino, aglio tritato e ricopri con l’olio extra vergine di oliva. L’olio dovrà ricoprire del tutto gli ingredienti! Chiudi i barattoli e lascia riposare per almeno 1 settimana prima di poterle consumare. Le tue melanzane sott’olio sono pronte per essere gustate!

il procedimento è piuttosto semplice: è fondamentale sterilizzare i vasetti e prestare attenzione alla corretta conservazione!