Invecchiamento precoce della pelle, perché è così importante rigenerare la cute del viso dopo le vacanze: i trattamenti giusti

Dopo l’estate la pelle è più secca e spenta. Come fare per prevenire l’invecchiamento precoce? Ecco tutti i trattamenti per una pelle al top.

La stagione estiva volge ormai al termine e, con essa, anche le tanto agognate vacanze. Sebbene l’estate sia fatta per il relax, la spiaggia, la piscina e il sole, spesso la pelle risente particolarmente dello stress durante questa stagione. L’eccessiva esposizione al sole, infatti, oppure le “cattive” abitudini dovute ad un cambio della routine possono avere ripercussioni anche pesanti sulla cute.

Tra i principali fattori dell’invecchiamento precoce della pelle ci sono: la disidratazione, i cambi di routine e lo stress ossidativo. Con il mare e la piscina, la pelle si riempie di salsedine e di cloro, due nemici storici della cute. Questi, infatti, rendono la pelle più secca, prosciugandola da tutte le sue naturali riserve di acqua. Il risultato è una pelle secca e che mostra di più i segni del tempo.

Come già accennato, anche i cambiamenti nella routine giornaliera sono pericolosi per l’invecchiamento precoce della pelle. In vacanza, infatti, si tende a muoversi di più o di meno rispetto al solito, si beve di più (soprattutto alcolici) e si fa meno attenzione all’alimentazione. Tutto ciò provoca un aumento delle tossine nel corpo, che genera un’infiammazione dei tessuti. Infine, l’esposizione prolungata ai raggi del sole è dannosa per la pelle, come ripetono spesso i dermatologi e gli esperti. Ma come fare per riparare a tutti i danni?

Invecchiamento precoce, tutti i segreti per una pelle al top dopo l’estate

Porre rimedio a tutti i danni delle vacanze si può. Basta prendersi cura della pelle con prodotti ad hoc, studiati appositamente per il ritorno dalle vacanze, e con trattamenti mirati a ridare nuova vita alla cute. Capita spesso, infatti, che la pelle dopo l’estate sia ingrigita, più spessa e persino meno elastica. Ma come dare nuova luce alla pelle stressata dall’estate?

Per ridare nuova vita alla pelle dopo le vacanze estive il segreto è tornare gradualmente alle solite abitudini. Per porre un freno alla disidratazione il rimedio è uno: bere tanta acqua. Un valido aiuto può essere fornito anche da creme idratanti e maschere studiate proprio per le pelli secche e disidratate, Per eliminare le tossine in eccesso dovute da una dieta poco equilibrata bisogna tornare alla solita routine, curando l’alimentazione e introducendo più dosi di frutta e di verdura.

Infine, un rimedio allo stress ossidativo è utilizzare prodotti naturali, che aiutano il benessere della propria pelle. In commercio esistono una moltitudine di prodotti, studiati per tutte le esigenze e adatti ad ogni fascia di prezzo. Il risultato è una pelle più luminosa, compatta ed elastica, così da prevenire l’invecchiamento precoce della cute a qualsiasi età.