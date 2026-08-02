Intolleranza al lattosio, come avviene, perchè e come trattarla

L’intolleranza al lattosio è una delle condizioni digestive più diffuse e spesso viene confusa con un’allergia al latte: capire come nasce e come gestirla permette di ridurre i sintomi senza rinunciare necessariamente ai latticini. L’intolleranza al lattosio è causata dalla ridotta presenza della lattasi, l’enzima prodotto nell’intestino tenue che ha il compito di scindere il lattosio, lo zucchero naturalmente contenuto nel latte e nei suoi derivati. Quando questo processo non avviene correttamente, il lattosio raggiunge il colon dove viene fermentato dalla flora batterica, provocando disturbi gastrointestinali di intensità variabile. Molte persone scoprono questa condizione soltanto dopo aver collegato episodi ricorrenti di gonfiore, crampi o diarrea al consumo di latte, gelati o altri latticini. Riconoscere i sintomi dell’intolleranza al lattosio è …

L’intolleranza al lattosio è una delle condizioni digestive più diffuse e spesso viene confusa con un’allergia al latte: capire come nasce e come gestirla permette di ridurre i sintomi senza rinunciare necessariamente ai latticini.

L’intolleranza al lattosio è causata dalla ridotta presenza della lattasi, l’enzima prodotto nell’intestino tenue che ha il compito di scindere il lattosio, lo zucchero naturalmente contenuto nel latte e nei suoi derivati. Quando questo processo non avviene correttamente, il lattosio raggiunge il colon dove viene fermentato dalla flora batterica, provocando disturbi gastrointestinali di intensità variabile.

Molte persone scoprono questa condizione soltanto dopo aver collegato episodi ricorrenti di gonfiore, crampi o diarrea al consumo di latte, gelati o altri latticini. Riconoscere i sintomi dell’intolleranza al lattosio è il primo passo per adottare un’alimentazione più adatta alle proprie esigenze, evitando restrizioni inutili e mantenendo comunque una dieta equilibrata.

Perché si sviluppa l’intolleranza al lattosio e cosa succede nell’organismo

Il lattosio è uno zucchero formato da glucosio e galattosio. Per poter essere assorbito dall’organismo deve essere scomposto dall’enzima lattasi, presente sulla superficie delle cellule dell’intestino tenue. Quando la produzione di questo enzima diminuisce o è insufficiente, il lattosio rimane indigerito e arriva nel colon, dove i batteri intestinali lo fermentano producendo gas e richiamando acqua. È proprio questo meccanismo a determinare gonfiore addominale, meteorismo, dolori addominali, diarrea e talvolta nausea, sintomi che possono comparire da pochi minuti fino a qualche ora dopo l’assunzione di alimenti contenenti lattosio.

Le cause possono essere diverse. La forma più frequente è quella primaria, legata a una fisiologica riduzione della produzione di lattasi con l’età. Esistono poi forme secondarie, che possono comparire dopo infezioni intestinali, celiachia, malattie infiammatorie dell’intestino o altre condizioni che danneggiano temporaneamente la mucosa intestinale. Più rara è invece la forma congenita, presente fin dalla nascita. È importante ricordare che l’intolleranza al lattosio non è un’allergia alle proteine del latte: le due condizioni hanno meccanismi completamente differenti e richiedono approcci diversi.

Come trattarla senza eliminare tutto il latte dalla dieta

La gestione dell’intolleranza al lattosio non consiste necessariamente nell’eliminazione completa di tutti i latticini. Molte persone riescono infatti a tollerare piccole quantità di lattosio distribuite durante la giornata oppure alcuni prodotti naturalmente poveri di questo zucchero, come molti formaggi stagionati. Oggi sono inoltre facilmente reperibili latte e derivati delattosati, ottenuti grazie all’aggiunta della lattasi che scompone preventivamente il lattosio. In alcuni casi possono essere utili anche integratori di lattasi, da assumere prima dei pasti contenenti lattosio, sempre seguendo le indicazioni del medico o del professionista sanitario.

Quando i sintomi sono frequenti o particolarmente intensi è consigliabile rivolgersi al medico per confermare la diagnosi, spesso attraverso il breath test al lattosio, che rappresenta uno degli esami più utilizzati. Una diagnosi corretta evita di eliminare inutilmente alimenti importanti dal punto di vista nutrizionale e consente di costruire un’alimentazione completa, garantendo un adeguato apporto di calcio, vitamina D e altri nutrienti essenziali. Un trattamento personalizzato e una dieta equilibrata permettono nella maggior parte dei casi di convivere serenamente con questa condizione, limitando i disturbi e mantenendo una buona qualità della vita.