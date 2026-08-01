Il mare non è sempre un alleato della pelle, la salsedine lo dimostra

Si torna dal mare con quella sensazione di pelle liscia, asciutta, quasi “stirata”. La salsedine ha un effetto purificante e un’azione esfoliante naturale, e per questo ci illudiamo che faccia bene.

Ma quella sensazione di pelle che tira non è tonicità: è il primo segnale di disidratazione. I cristalli di sale, una volta asciugati sulla pelle, si comportano come piccoli specchi che riflettono e amplificano i raggi solari, accentuando gli effetti negativi del sole. Il risultato è una pelle che appare secca e screpolata, non rassodata come molti credono.

Sole, salsedine, vento e sabbia alterano lo strato corneo e indeboliscono la barriera cutanea, rendendo la pelle più fragile e sensibile.

Il prurito dopo il mare non è nella tua testa (e il sale cristallizzato è il colpevole)

Il prurito che compare dopo una giornata in spiaggia non è un caso. Se il sale non viene eliminato bene, una volta asciutto cristallizza sulla pelle, creando piccole micro-lesioni invisibili che provocano irritazione e pizzicori. La sabbia, mescolata al sudore e ai residui di crema solare, può ostruire i pori e peggiorare la situazione.

La pelle, dopo ore di esposizione a sole, salsedine e vento, reagisce con secchezza, irritazione e prurito. L’acqua di mare può peggiorare condizioni come la rosacea, soprattutto se dopo il bagno ci si espone al calore del sole. E la salsedine può penetrare nelle micro-abrasioni della pelle, causate da rasature o piccole ferite, provocando bruciore e arrossamento. Per chi ha la pelle sensibile o soffre di dermatite atopica, il rischio di irritazioni è ancora più alto.

La doccia dopo il bagno non è un optional (e la crema idratante è l’ultimo passo che nessuno fa)

L’unico modo per interrompere il ciclo è sciacquare via tutto. Una doccia con acqua dolce appena si rientra in casa è il gesto più importante per eliminare i residui di sale e sabbia. L’acqua di mare, per quanto benefica durante il bagno, non va lasciata asciugare sulla pelle. Dopo la doccia, è fondamentale applicare una crema idratante per restituire alla pelle l’acqua persa.

Prodotti lenitivi a base di allantoina, acido ialuronico e vitamina E aiutano a combattere gli effetti della disidratazione. Detersivi aggressivi, invece, peggiorano solo la situazione: meglio usare detergenti delicati e con pH fisiologico. La salsedine, se gestita con metodo, non è un nemico. Ma ignorarla, in estate come in ogni altra stagione, è un errore che la pelle paga a caro prezzo. Perché la pelle, come il corpo, si cura con l’attenzione. E l’attenzione, se applicata, si vede. Prima nella morbidezza, poi nella salute di chi la vive.