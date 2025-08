Fresca e ricca di gusto: l’insalata pantesca è il contorno estivo che sa di mare, sole e tradizione

Prepararla è davvero molto semplice: è l’insalata pantesca che vorrai preparare per le tue sfiziose cene estive!

Tipica dell’isola di Pantelleria, l’insalata pantesca è una ricetta molto amata da poter preparare in poco tempo. Composta da patate, pomodori, capperi, olive e cipolle, è una pietanza che può essere gustata come contorno per un pranzo estivo impeccabile.

I migliori chef siciliani suggeriscono di preparare l’insalata il giorno prima e lasciarla riposare in frigorifero tutta la notte. In questo modo la tua insalata pantesca risulterà ancora più saporita! Insomma, la ricetta è davvero semplicissima: una volta provata quest’insalata, non potrai più farne a meno.

Scopri come preparare il contorno siciliano!

Come preparare la ricetta dell’ insalata pantesca in poche mosse

Puoi arricchire la tua insalata con tanti altri ingredienti e ottenere così un piatto unico da gustare. Puoi aggiungere dei legumi già cotti, come ceci o fagioli, del tofu croccante affumicato o altre fonti proteiche sfiziose.

Se cerchi altre idee per il tuo pranzo al sacco, non perdere la nostra ricetta dell’insalata con salmone affumicato!

Ingredienti

500 gr di patate

200 gr di pomodori

80 gr di olive verdi

30 gr di capperi sotto sale

1 cipolla rossa

1 tazzina di aceto di vino bianco

origano q.b.

basilico q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere le patate, lavarle sotto acqua corrente e metterle in una pentola piena d’acqua. Porta la pentola sul fuoco e lascia cuocere per circa 30 – 35 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda della grandezza delle patate. Nel frattempo taglia la cipolla e mettila in una ciotola. Lava i pomodorini, asciugali con cura e dividili a metà, poi uniscili alla cipolla. A questo punto dovrai unire le olive e i capperi dissalati, quindi insaporisci con le foglie di basilico tritate, l’origano secco, il sale e il pepe nero. Scola le patate, lasciale raffreddare e privale della buccia. Taglia le patate a tocchetti, poi uniscile al resto degli ingredienti. Aggiungi l’aceto di vino bianco, l’olio extra vergine di oliva e porta in tavola la tua insalata pantesca preparata in poche mosse!

La pietanza si può conservare in frigorifero fino a un massimo di 2 giorni.