Ingrandire gli occhi piccoli con il trucco: 8 consigli per renderle lo sguardo ammaliante

Vorresti uno sguardo molto più aperto e vedere i tuoi occhi risaltare? Grazie a questi consigli potrai rendere il tuo sguardo ammaliante.

Ogni persona nasce con delle caratteristiche fisiche diverse l’una delle altre e alcune donne hanno di natura gli occhi più piccoli e il loro desiderio è quello sarebbe quello di farli esaltare maggiormente sul volto.

Fortunatamente vi sono alcuni suggerimenti che si possono seguire nel caso in cui si desiderasse avere uno sguardo molto più ampio e al tempo stesso seducente, e ogni donna a casa può seguire tagli indicazioni per ottenere il risultato sperato. È importante ricordarsi, però, che ogni persona è bella a modo suo e che ha le sue potenzialità, e che se si vogliono seguire questi suggerimenti bisogna farlo per sé stesse e non per seguire dei canoni imposti dalla società.

Avere gli occhi più grandi: ecco gli 8 suggerimenti da seguire

• Utilizzare il piegaciglia: grazie a questo pratico strumento si possono incurvare notevolmente le ciglia e di conseguenza lo sguardo risulterà molto più aperto. È importante ricordarsi di utilizzarlo da struccate, poiché se si ha il mascara le ciglia rischierebbero di spezzarsi

• Usare la matita bianca: mettere la matita bianca nella rima inferiore dell’occhio aiuta a far apparire lo sguardo molto più grande e a donare profondità

• Evitare la matita nera: al contrario, applicare la matita nera nella rima inferiore dell’occhio andrà a chiudere e ad assottigliare lo sguardo, che è proprio l’effetto che si vuole evitare in questa situazione

• Due passate di mascara: il mascara permette di far allungare notevolmente le ciglia e di ottenere un effetto di grande apertura, e fare due passate aumenterà notevolmente il risultato

• Utilizzare l’illuminante: si tratta di un attimo alleato e per avere uno sguardo molto più aperto basterà creare un punto luce nella parte interna dell’occhio

• La cura delle sopracciglia: anche le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale nell’aspetto per quanto riguarda lo sguardo, per cui devono essere non troppo sottili e curate al meglio, senza che si pieghino verso il basso

• Le alette con l’eyeliner: l’eyeliner è un ottimo alleato per far aprire di più lo sguardo e per ottenere questo risultato bisogna realizzare delle alette che puntino verso l’alto, senza esagerare con la lunghezza poiché altrimenti si assottiglierebbe lo sguardo

• Utilizzare il collirio: usare alcune gocce di collirio fa apparire la parte bianca dell’occhio, ossia la sclera, molto più chiara e luminosa e di conseguenza gli occhi sembreranno più grandi