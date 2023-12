Indovina la poesia: prova la sfida visiva e scopri se sei un vero genio

Pensi di avere una buona preparazione sulle poesie e la scrittura in versi? Scopri se è davvero così tentando il test di abilità.

Questa è una sfida per chi ama leggere, e per chi ama affrontare prove di velocità e di riflessione, e sfoderare le proprie abilità di ragionamento, per dimostrare a se stesso e agli altri la qualità delle capacità che possiede. Per ora comincia a guardare con la massima attenzione questa immagine particolare, e dopo capirai a che cosa serve.

Noi ti offriremo degli indizi preziosi, disseminati qua e là tra le righe così che tu possa indovinare, senza andare troppo a tentoni, ma dovrai metterci il tuo intuito, il tuo impegno e la tua conoscenza per capire di quale opera si tratta. In bocca al lupo per il tuo test di abilità!

Test di abilità, indovina la poesia raffigurata in questa particolare immagine

Se ami la poesia per te questo test di abilità sarà una passeggiata, tutto quello che devi fare infatti è guardare l’immagine e cercare di capire il significato nascosto di ciascun disegno. Quale opera ti viene in mente osservando le illustrazioni rappresentate all’interno della grafica che trovi all’inizio dell’articolo?Fai attenzione perché per superare il test di abilità non dovrai lasciarti confondere dai dettagli, ma al contrario dovrai sapere cogliere ogni particolare per capire qual è il titolo della poesia in questione.

Ti diamo un grande indizio: in questi versi viene citata una donna, e la figura femminile nominata dal poeta porta il nome di Ermione. Inoltre ti sarà utile sapere che si tratta di una poesia abbastanza lunga e che chi l’ha creata è anche chiamato il Vate, l’Immaginifico. Ora dovresti aver capito ma ti lasciamo il paragrafo intitolato Soluzione, in cui potrai trovare altre dritte e, finalmente, la spiegazione con la risposta che cerchi.

Soluzione

Riportiamo parte dell’opera a cui ci riferiamo, così che tu possa riuscire a indovinare più facilmente e più rapidamente:

“E tutta la vita è in noi fresca aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le pàlpebre gli occhi son come polle tra l’erbe, i denti negli alvèoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti”

Si tratta della poesia famosissima di Gabriele D’Annunzio dal titolo La pioggia nel pineto. Se il test di abilità ti è piaciuto, divertiti a fare anche gli altri che trovi nel nostro sito web e misura la tua conoscenza e le tue abilità.