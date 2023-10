In vacanza nella palude di Shrek: ora è possibile, ecco dove prenotare

Nelle Highland scozzesi esiste una palude in cui si può dormire letteralmente nella palude di Shrek in mezzo al bosco.

Sembra incredibile pensare che quella che fino a ieri era solamente una fiaba adesso si può vivere in prima persona, toccando per mano una casa a forma d’albero, in un mondo di fango e acque, ma anche natura e magia. Che si sia appassionati o meno del cartone animato della Dreamworks, l’idea di dormire in un bosco sotto le stelle può allettare i tanti, chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune in un’oasi naturale.

L’esperienza è stata offerta da Airbnb, che non solo ci da la possibilità di prenotare il soggiorno presso “la struttura”, ma ci permette di vivere l’esperienza completa che riporta a tutti gli effetti a vivere una delle saghe più amate dal pubblico in tutto il mondo. Ma dove si trova esattamente la palude di Shrek e quale esperienza viene offerta con il pernottamento?

Come (e dove) soggiornare nella palude di Shrek

Come non amare la saga di Shrek che vede come protagonista l’orco verde dal cuore d’oro in ben 5 film di grande successo. Come molti sapranno, il personaggio vive in una casa di legno che si trova in una palude insieme alla sua spalla è ciuchino, lo storico amico asino che ha salvato dalle grinfie dell’antagonista Lord Farquaad.

In questa struttura prenotabile su Airbnb è lo stesso Ciuchino, custode della palude, a fare da host dell’abitazione nella foresta scozzese vicino alla cittadina di Newtonmore, poco a sud del lago di Lochness. Il luogo è raggiungibile con mezzi pubblici e con una passeggiata lungo un sentiero nel bosco. Quindi, vista l’esperienza immersi nella natura, si può approfittare per lasciare parcheggiata l’auto e godersi appieno l’esperienza fiabesca.

Come è fatta e cosa si può fare nella casa di Shrek

La casetta è un monolocale con pareti che vengono ricoperte dalle radici dell’albero e la struttura è composta da un letto matrimoniale e un letto singolo. Inoltre, l’albero è provvisto di poltrona in muschio verde, un bellissimo tavolaccio e il classico camino. Per il bagno invece, bisogna fare un po’ di strada in più: si trova in una piccola dependance a 20 metri dall’abitazione.

Sebbene la cosa sia già abbastanza affascinante, la pagina di prenotazione riporta anche nei suggerimenti delle cose da fare. Il suggerimento principale è quello di sfruttare la permanenza sull’albero per rilassarsi a lume di candela e raccontarsi le più disparate storie attorno al falò nelle notti stellate.