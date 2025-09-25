In padella diventa un capolavoro | lo sgombro facile che sorprende tutti

Sgombro in padella: lo preparo facile facile in pochi minuti, ma viene fuori un capolavoro che sa sorprendere tutti! Questo sgombro in padella è una di quelle ricette che ti salva la cena e ti fa fare un figurone. Niente complicazioni, pochi minuti ai fornelli e il risultato è da leccarsi i baffi. Fidati, anche chi pensa che lo sgombro sia un pesce povero e poco saporito, resterà a bocca aperta, così diventa un piatto elegante, colorato e pieno di gusto. E la cosa bella sai qual è? Che con pochissimi ingredienti, quelli che trovi in dispensa senza impazzire, tiri fuori un sapore che sembra da ristorante. Pomodorini dolci, olive taggiasche, quel profumo buono del vino che sfuma in padella …

Sgombro in padella: lo preparo facile facile in pochi minuti, ma viene fuori un capolavoro che sa sorprendere tutti!

Questo sgombro in padella è una di quelle ricette che ti salva la cena e ti fa fare un figurone. Niente complicazioni, pochi minuti ai fornelli e il risultato è da leccarsi i baffi. Fidati, anche chi pensa che lo sgombro sia un pesce povero e poco saporito, resterà a bocca aperta, così diventa un piatto elegante, colorato e pieno di gusto.

E la cosa bella sai qual è? Che con pochissimi ingredienti, quelli che trovi in dispensa senza impazzire, tiri fuori un sapore che sembra da ristorante. Pomodorini dolci, olive taggiasche, quel profumo buono del vino che sfuma in padella e parola mia, ti basterà un attimo per innamorartene.

Sgombro in padella: un capolavoro fatto di gusto e semplicità!

Quindi non perdere tempo, perché lo sgombro in padella è una di quelle ricette pratiche e veloci da fare in settimana per risolvere la cena in quattro e quattr’otto. Insomma veloce, leggero, profumato e così gustoso, che ti verrà voglia di prepararlo spesso, te lo dico io. Dai, allaccia il grembiule quindi, affetta la cipolla e iniziamo subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Ingredienti per lo Sgombro in padella

Per 4 persone

8 filetti di sgombro

Farina q.b.

100 g di pomodorini

70 g di olive taggiasche

1 cipolla rossa

1/2 bicchiere di vino bianco secco

15 g di capperi dissalati

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si prepara lo Sgombro in padella