Impacco naturale per capelli, la coccola settimanale che li trasforma

I capelli subiscono stress ogni giorno. Phon, piastra, sole, inquinamento, residui di lacca e shampoo aggressivi ne indeboliscono la struttura, li rendono opachi e fragili. Un impacco naturale una volta a settimana non è un lusso, è una manutenzione necessaria.

La frequenza settimanale permette ai principi attivi di penetrare in profondità senza appesantire o rendere i capelli grassi. Il segreto è scegliere gli ingredienti in base al proprio tipo di capello: secchi, grassi, crespi o sfibrati. L’olio di cocco, per esempio, è ottimo per nutrire e lucidare, il miele trattiene l’umidità e districa, l’olio di ricino rinforza la radice e favorisce la crescita. La costanza è tutto: un’applicazione ogni tanto non serve a nulla. Dopo un mese di trattamenti regolari, la differenza si vede e si tocca.

I benefici che si vedono dopo poche applicazioni

Un impacco naturale non solo idrata, ma ripara le fibre danneggiate, riduce l’effetto crespo e dona lucentezza. A differenza dei prodotti industriali, non contiene siliconi né parabeni, e non lascia residui che appesantiscono. Inoltre, stimola la circolazione del cuoio capelluto, favorendo la ricrescita e riducendo la caduta. Chi ha i capelli grassi può concentrare l’impacco solo sulle lunghezze e sulle punte, evitando la radice. Chi li ha secchi può lasciarlo agire più a lungo, anche tutta la notte.

Il risultato è una chioma più morbida, elastica e visivamente più sana, con meno doppie punte e meno rotture. Non serve spendere una fortuna in prodotti di lusso: spesso la soluzione è già in dispensa.

Come applicarlo per ottenere il massimo (senza errori)

L’impacco va applicato sui capelli asciutti o leggermente umidi, partendo dalle lunghezze e dalle punte, dove i capelli sono più danneggiati. Massaggiare delicatamente per distribuire il prodotto in modo uniforme. Coprire con una cuffia da doccia o con della pellicola trasparente, e avvolgere con un asciugamano caldo per favorire la penetrazione.

Lasciare in posa almeno mezz’ora, meglio un’ora. Se i capelli sono molto secchi, si può lasciare anche due ore. Trascorso il tempo, lavare con uno shampoo delicato, magari ripetendo due volte per eliminare ogni residuo di olio. Asciugare naturalmente o con il phon a temperatura bassa. Una volta a settimana, con costanza, i capelli diventano un’altra cosa. E la spesa, in farmacia, si riduce di molto.