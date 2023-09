Il Tessitore striato costruisce il suo nido: la magia della natura

Un nido costruito alla perfezione da un uccello ci dimostra quanto la natura sia perfetta e ben equilibrata.

Capita molto spesso di vedere degli uccelli che volano con dei fili d’erba nel becco, oppure dei piccoli bastoncini e della paglia. I volatili tendono a raccogliere con velocità il materiale utile alla costruzione, cosicché possano realizzare il loro nido in poco tempo. La cosa che stupisce più di tutte è la loro precisione al millimetro.

Il modo in cui riescono a costruire un nido, non è solo per un fattore istintivo, ma anche l’esperienza. Infatti a parte le capacità innate, più passa il tempo più affinano le loro tecniche. Con il passare degli anni gli errori diminuiscono e la resistenza aumenta. Una cosa curiosa che è stata notata è il fatto che alcuni uccelli maschi tendono a sforzarsi per creare bei nidi, di modo che possano attirare le femmine le quali scelgono il partner tenendo conto della casa che è stato capace di costruire.

La natura matematicamente perfetta

Su X è stato condiviso un video dove si può notare un uccellino dal colore marrone, concentrato a lavorare al suo nido. La perfezione con la quale unisce i fili d’erba è incredibile, sembra quasi che stia cucendo un abito. Un lavoratore perfettamente capace e sicuro di quello che fa, tutto grazie alla perfezione che la natura ci ha donato. È risaputo che tutto quello che fa parte della natura, sia legato da una regola precisa che prende il nome di sequenza di Fibonacci. Dei numeri che si ripetono, creando la forma di una spirale che si ritrova in tutti gli elementi della natura. Questo fa comprendere ancora di più quanto il cosmo sia perfetto.

I nidi vengono progettati per resistere al peso di chi li abita, ma anche per mimetizzarsi con l’habitat. Il tutto dipende dai materiali reperibili nel luogo in cui si trovano. Il motivo per cui i nidi sono per lo più circolari, è dato dal fatto che la sfera è la forma geometrica più stabile che esista. Così per loro è possibile resistere anche alle intemperie.



I materiali usati sono vari, per lo più si tratta di rami, erbe, foglie e così via. Si può anche usare il fango, oppure resti di altri animali come piume, pelle e peli. Se invece un uccello vive in città può addirittura usare carta, chiodi, spago e plastica, questo però non sempre è positivo per loro poiché usano oggetti non naturali. Questo fa capire che il problema dell’inquinamento sta aumentando sempre di più, andando ad inficiare la qualità della vita degli animali.