Il taping effetto botox, il trucco anti-rughe di Maria Grazia Cucinotta: il segreto di bellezza

Maria Grazia Cucinotta ha finalmente svelato il suo segreto di bellezza: il taping effetto botox. In cosa consiste?

Con una bellezza come la sua è difficile passare inosservate, e questo Maria Grazia Cucinotta lo sa molto bene. Nel corso degli anni, infatti, la nota artista di origini siciliane ne ha fatta di strada, arrivando ad affermarsi come una vera e propria celebrità a livello nazionale. Il merito non è solo del fascino tipicamente mediterraneo che la caratterizza ma anche del talento che ha dato prova di possedere. Ma come fa la Cucinotta ad essere sempre così bella?

Negli anni il nome di Maria Grazia Cucinotta è stato associato non solo ai suoi incredibili successi ma anche alla sua bellezza mozzafiato. Pelle olivastra, lineamenti decisi e profondi occhi scuri hanno fatto dell’artista siciliana una vera icona della bellezza italiana e mediterranea. Ancora oggi, all’età di 55 anni, la Cucinotta è una delle donne più belle e più amate di tutto il Paese.

Con uno stuolo di fan pronti a seguirla in ogni sua avventura, la Cucinotta si conferma come una vera celebrità italiana. Nonostante il passare del tempo, l’attrice ed ex modella italiana conserva una bellezza unica nel suo genere. In molti si sono chiesti come faccia la splendida Maria Grazia ad essere sempre così perfetta e, solo di recente, l’artista ha deciso di svelare il suo segreto di bellezza. Si chiama taping, ma in che cosa consiste e come funziona?

Maria Grazia Cucinotta, cos’è il suo adorato taping

A svelare il suo segreto di bellezza è stata la stessa Cucinotta, per mezzo di una foto apparsa sui social. Qui l’artista siciliana ama condividere i diversi momenti della sua vita con i tantissimi fan che la seguono, e che non si perdono mai nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare la foto che la Cucinotta ha pubblicato nelle sue storie su Instagram.

Qui l’attrice ed ex modella si è mostrata al trucco e parrucco, con una strana fascia azzurra sul viso. Si tratta del taping, un trattamento di bellezza molto diffuso tra le celebrities. Il taping promette un effetto simile a quello del botox, grazie al miglioramento della circolazione sanguigna e all’azione sulle funzioni muscolari. Come riportato sul blog di Clio Make Up si tratta di una tecnica che prevede l’utilizzo di fasce colorate con un lato adesivo, da applicare sulle zone da trattare. “Cancella tutte le rughe”, ha scritto la Cucinotta sulla foto, felicissima del suo trattamento di bellezza.