Il suo viso ringiovanisce grazie allo yoga facciale: cos’è e come funziona

Il suo viso ringiovanisce a vista d’occhio, ma come è possibile? Tutto merito dello yoga facciale. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di trovare la fonte dell’eterna giovinezza? Ringiovanire e ritornare ad avere i tratti fisici di quando avevamo 20 anni è sicuramente il desiderio di molte donne, ma purtroppo è chiaro che non esiste una bacchetta magica per tornare indietro nel tempo.

Quello che però possiamo sicuramente fare è prenderci cura del nostro corpo, tenendolo allenato e mantenerlo in forma, partendo dalla nostra pelle. Si, perchè il segreto di una ritrovata giovinezza è mantenere elastica la pelle. Ma come fare? Una sola risposta: lo yoga facciale. Allison ci mostra i suoi effetti nel suo profilo ufficiale Instagram @skinshuttle.

I segreti dello yoga facciale: una manna per la ritrovata giovinezza

Nel video che vedremo di seguito, Allison, esperta nel massaggio olistico anti-età per il visto, ci mostra i risultati da lui ottenuti nel corso degli anni. Gli effetti dello yoga facciale parlano chiaro sul suo viso. Confrontando delle foto di quando aveva 36 anni ed altre attuali ( a 38 anni) i risultati sono estremamente visibili: le rughe facciali si sono ridotte.

Ma come può un semplice allenamento dei muscoli del viso offrirci questo risultato? Per scoprirlo, dobbiamo prima di tutto cercare di capire cos’è effettivamente lo yoga facciale, per poi giungere ai benefici ottenuti grazie ad esso.

Lo yoga facciale è una tecnica basata sul movimento ben preciso di alcuni muscoli facciali. In questo modo i muscoli vanno a rafforzarsi, permettendo così di ottenere un viso più tonico, migliorando l’elasticità della pelle e riducendo la comparsa delle rughe.

Se però dovessi essere ancora un po’ scettico sui risultati non temere. A dimostrazione degli effetti benefici di questa pratica olistica abbiamo alcuni studi scientifici anche abbastanza recenti. Nel 2018, ad esempio, è stato pubblicato uno studio su JAMA Dermatology che ha valutato i benefici dello yoga facciale dopo 20 settimane di trattamento.

Per svolgere la valutazione sono state considerate 16 persone di età compresa tra i 40 ed i 65 anni, ognuna delle quali svolgeva 30 minuti di esercizi di yoga facciale al giorno. I risultati sono stati molto soddisfacenti: si è ottenuta pienezza della guancia inferiore e di quella superiore.

C’è stato poi un altro interessante studio sempre nel 2018, pubblicato sul Japanese Journal of Geriatrics. Qui sono stati testati 53 volontari con un’età compresa tra i 65 e gli 87 anni. Parte dei volontari svolgeva due sessioni di 30 minuti al giorno di yoga facciale, per 2 settimane. I restanti partecipanti invece non hanno fatto esercizio.

Il risultato è stato stupefacente, i benefici dello yoga infatti andavano ben oltre il valore estetico. Coloro che hanno svolto esercizio, infatti, hanno migliorato la propria salute mentale, la propria espressione facciale e migliorato la muscolatura della lingua, migliorando così la propria longevità.