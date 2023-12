Il segreto per riscaldare casa senza spendere un solo euro in più in bolletta: così risparmi un botto

Ti basta davvero poco per riscaldare casa senza spendere un euro in più: con questo trucchetto ti sembrerà di essere ai caraibi!

Ora che il freddo è arrivato, e sarebbe stato alquanto strano il contrario visto che ormai manca davvero pochissimo al Natale, i riscaldamenti la faranno da padrona. È davvero impensabile, infatti, non accendere condizionatori a pompa di calore, termosifoni, stufe elettriche e a pellet per tutto l’inverno.

E malgrado la tentazione sia tanta, visto il caro energia degli ultimi mesi, e l’inflazione che ha minato non poco il potere d’acquisto di moltissime famiglie italiane, ci sono in realtà altri modi più furbi per risparmiare in bolletta. Non necessariamente dobbiamo rinunciare al calore che tanto ci piace, specialmente al mattino quando si deve abbandonare il piumone.

Il problema principale, infatti, è riuscire a far sì che il calore propagato dai caloriferi e non solo non si disperda prima del tempo costringendoci ad accendere i riscaldamenti anche già solo dopo un paio d’ore. Ma non solo. A differenza dell’estate, in inverno si tende ad aprire ben poco le finestre per far arieggiare casa e questo è un problema e non solo per la formazione di umidità e muffa.

Prendi un po’ di pellicola isolante e guarda cosa accade: sentirai caldissimo e risparmierai in bolletta!

Come dicevamo prima però, non si può non far areare casa, specialmente la mattina per far cambiare l’aria dopo la notte, liberandosi così di germi e cattivi odori. Il problema è che questa operazione pressoché fondamentale può poi costare caro. Si compromette, infatti, la temperatura interna della casa e sarà necessario tenere i riscaldamenti accesi a una potenza superiore e per più tempo così. A questo si aggiungono gli spifferi di finestre e porte che portano aria fredda dentro casa anche con i caloriferi accesi.

Come fare allora per non far disperdere il calore sia quando si arieggia casa o si tengono i riscaldamenti accesi? Ti basta solo un po’ di pellicola isolante. Stiamo parlando di un’alternativa economica ad un nuovo infisso grazie alla quale si potrà risolvere quasi del tutto il problema degli spifferi, portando a un notevole risparmio sulla bolletta. Grazie alla sola pellicola isolante su finestre e porte infatti, si può registrare anche una riduzione di perdita di calore di circa il 34%. E così la tua casa sarà sempre calda senza dover spendere una fortuna.