Il segreto di Kate Moss per dare volume ai capelli: trucchetto imperdibile

Come avere capelli super voluminosi come quelli di Kate Moss? La top model insegna a tutte un trucco infallibile, ecco che cosa fare.

La celebre top model inglese è tornata a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto per il suo incredibile look. Dopo anni lontana dalle passerelle e dalle luci dei riflettori, la supermodella ha fatto il suo ritorno con uno spot che aha vista protagonista. Si tratta di una pubblicità per Charlotte Tilbury, il rinomato marchio di make up famoso in tutto il mondo. Proprio qui Kate Moss è apparsa con una capigliatura che ha attirato l’attenzione di tutti per un motivo ben preciso, di che cosa si tratta?

Oggi tutti la conoscono non solo per la bellezza indiscussa ma anche per la fama che la contraddistingue, e che con il tempo l’ha resa una vera icona del mondo fashion. Di recente la Moss è tornata con uno spot pubblicitario che la vede protagonista, insieme al connazionale Elton John. Nel video, già diventato virale sul web, Kate Moss appare con una chioma folta e super voluminosa. Ma come fa ad ottenere quell’effetto?

Kate Moss, il segreto per capelli al top come i suoi

Lo spot per Charlotte Tilbury è ormai diventato virale sul web. Qui si vede una raggiante Kate Moss mentre appare in tutto il suo splendore, mentre presenta la Holiday Collection del noto brand di make up.

Impossibile non notare che, nel filmato, la splendida Kate ha una chioma lucente e super voluminosa, che non passa di certo inosservata. Come riportato da elle.com, la Moss è nota per la sua incredibile bellezza e per il fisico asciutto e minuto, non certo per i suoi capelli! La celebre top, infatti, ha da sempre una chioma fatta di capelli fini e sottili, che quindi tendono ad apparire piatti e senza forma.

La nota testata ha svelato il segreto della Moss per rendere super voluminosi anche i capelli fini e piatti come i suoi. Il merito è tutto di Sam McKnight, celebre hair stylist che ha curato i look anche di Lady Diana. Il noto parrucchiere ha svelato come fa a rendere i capelli di Kate Moss così voluminosi. A testa in giù, McKnight spruzza una generosa dose di lacca alle radici dei capelli. Una volta tirata su la testa, l’effetto è volutamente spettinato e super “wow”.

Icona indiscussa della moda, Kate Moss ha scritto la storia del fashion a partire dagli anni ’90 fino ad oggi. Con la sua bellezza particolare e il fascino misterioso, la top mode inglese ha conquistato le passerelle di tutto il mondo. Nel corso degli anni, la Moss ha sfilato per i big dell’alta moda, arrivando ad affermarsi come una star a tutti gli effetti.