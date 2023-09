Il segreto di Anne Hathaway per uno sguardo da cerbiatta risiede in questo mascara: ecco dove acquistarlo

Gli occhi sono uno dei punti forti di Anne Hathaway. Per valorizzare il suo sguardo pare usi un mascara in particolare.

Anne Hathaway è un’attrice statunitense con una carriera davvero ricca alle spalle. Ha recitato in film di successo come Principe Azzurro Cercasi, Alice in Wonderland e Ocean’s 8. È anche un punto di riferimento per quanto riguarda lo stile e la moda. In particolare, ciò che non può passare inosservato è il suo sguardo da cerbiatta.

La diretta interessata ha degli occhi bellissimi. Le conferiscono un magnetico sguardo da cerbiatta, in grado di affascinare chiunque. Si tratta di una dote naturale, però, pare che utilizzi un prodotto per enfatizzare ancora di più questo effetto. Si tratta di un mascara tutto da provare. Sarà impossibile rimanere delusi.

Ecco il segreto di Anne Hathaway: ciglia più lunghe che mai

Sul mercato, ci sono molti cosmetici che promettono di valorizzare lo sguardo, allungando le ciglia e rendendole più folte. Proprio per questo motivo, non è facile scegliere il prodotto giusto. Per avere il risultato desiderato, è possibile prendere come riferimento personaggi del mondo dello spettacolo particolarmente amati. Per esempio, sono tante le persone che affermano di voler ottenere l’effetto di Anne Hathaway.

Pare che la diretta interessata utilizzi un determinato mascara per prendersi cura dei suoi occhi. Porta il nome di Eye Want You e appartiene al marchio Westman Atelier, fondato da Gucci Westman. Stando alla descrizione, l’obiettivo del prodotto è quello di mettere in evidenza tutte le ciglia, anche quelle più piccole. Per questo motivo, può rivelarsi ottimo per la rima inferiore dell’occhio.

È presente in due colorazioni, nero e marrone, e sfrutta due ingredienti naturali per rilasciare tutti i nutrienti necessari. Contiene una miscela di cere di origine vegetale e del burro di karité.

Per ottenere una buona copertura, è sufficiente una sola passata, però, si consiglia di applicare almeno due strati, soprattutto se si deve prendere parte a un’occasione formale. Anche le persone con gli occhi più delicati possono indossarlo. Il marchio, infatti, è famoso proprio per i suoi principi vegetali. Inoltre, non è stata effettuata alcuna sperimentazione sugli animali. Per tale motivo, è perfetto anche per i vegani. Non contiene siliconi, parabeni, PEG e ftalati.

Per l’acquisto, si può fare riferimento al sito ufficiale di Westman Atelier. Il mascara, però, è presente anche nei principali negozi di bellezza. Il costo è si aggira sui 48 euro, per entrambe le colorazioni.