Il primo ciclo dopo il parto quanto dura davvero? Ecco cosa può cambiare

Dopo il parto il corpo attraversa numerosi cambiamenti e, tra questi, c’è anche il ritorno delle mestruazioni. Quando compare il primo sanguinamento, però, può essere difficile capire cosa sia normale e soprattutto quanto dovrebbe durare il primo ciclo dopo la gravidanza.

Non esiste una durata identica per tutte. Il primo ciclo può essere diverso rispetto a quelli che avevamo prima della gravidanza: più abbondante o più leggero, più lungo o più breve e accompagnato da crampi differenti.

Inoltre, non tutti i sanguinamenti che compaiono nelle settimane immediatamente successive alla nascita del bambino sono mestruazioni. Dopo il parto si verificano infatti le lochiazioni, perdite legate al normale recupero dell’utero che possono continuare per diverse settimane e cambiare progressivamente colore e quantità.

Quanto può durare il primo ciclo dopo il parto?

Quando le vere mestruazioni ritornano, la loro durata può rientrare nei normali intervalli del ciclo mestruale, spesso intorno a pochi giorni e generalmente fino a circa una settimana, ma i primi cicli possono presentarsi in modo differente rispetto al passato.

Anche il momento nel quale ricompaiono varia molto. L’allattamento, in particolare quello esclusivo e frequente, può ritardare il ritorno dell’ovulazione e delle mestruazioni. Se non si allatta, invece, il ciclo può tornare prima.

Nei primi mesi non dobbiamo sorprenderci neppure se le mestruazioni risultano irregolari. Il corpo può impiegare del tempo per ritrovare il ritmo precedente alla gravidanza, e per alcune donne il ciclo può anche cambiare rispetto a prima.

Quando il sanguinamento merita un controllo

La quantità è importante almeno quanto la durata. Un sanguinamento estremamente abbondante, soprattutto se arriviamo a saturare rapidamente gli assorbenti, oppure la presenza di grossi coaguli, forti dolori, febbre, cattivo odore, capogiri, debolezza marcata o sensazione di svenimento richiede una valutazione medica tempestiva.

Se invece le perdite continuano insolitamente a lungo o abbiamo semplicemente il dubbio che si tratti ancora di lochiazioni e non del primo ciclo, possiamo parlarne con il ginecologo o l’ostetrica.

C’è infine un dettaglio da non sottovalutare: l’ovulazione può avvenire prima della prima mestruazione. Il fatto che il ciclo non sia ancora tornato, quindi, non significa automaticamente che una nuova gravidanza sia impossibile.

Più che aspettarci un primo ciclo identico a quello che avevamo nove mesi prima, osserviamo come cambia il nostro corpo e prestiamo attenzione soprattutto alla durata, alla quantità delle perdite e ai sintomi associati.