Il posto più bello da visitare ora in Italia dove puoi fare il bagno (anche se piove!)

Archiviata l’estate, esiste un luogo perfetto per fare un bagno autunnale e concedersi un weekend tra le bellezze mediterranee.

La stagione autunnale è quella che segna un nuovo inizio, dove le temperature si abbassano, ma le atmosfere si fanno paradossalmente più calde e accoglienti in vista dell’inverno. L’autunno però, non deve necessariamente accantonare l’idea di passare un weekend all’insegna del relax e delle scoperte della nostra bellissima penisola. Cercando tra le zone più belle d’Italia, è impossibile non citare un luogo, dove è possibile concedersi un bagno nelle acque mediterranee.

Ci sono tante destinazioni da sogne ma nel periodo autunnale la scelta si restringe, soprattutto ad alcune mete. Questo luogo offre la possibilità di fare il bagno tutto l’anno grazie alle dolci temperature, ma anche alla presenza di sorgenti sottomarine calde, considerate da secoli un elisir di lunga vita.

Le meraviglie di Ischia: l’isola perfetta per una vacanza in autunno

In questo caso parliamo dell’autunno ad Ischia, un’esperienza deliziosa su molti aspetti, dove è possibile scoprirne il volto più intimo. In questa stagione infatti, i ritmi si allentano e la mitezza del clima ci permette di concederci giornate piacevoli anche tra le acque dell’isola.

Come accennato in precedenza, Ischia è ricca di sorgenti valorizzate da stabilimenti termali, ma oltre al relax, in questo magico luogo è possibile immergersi nella natura, nell’arte culinaria e nella cultura del luogo. Passeggiando nel verde, è possibile fare trekking con tanti percorsi che attraversano boschi e colline. Per i più temerari, è consigliata l’ascesa al Monte Epomeo, dove è possibile ammirare diversi panorami suggestivi che spaziano dalla macchia mediterranea alle varietà di verde.

Oltre alle bellezze suggestive, questo luogo è ricco di cultura, che viene arricchita dalle persone stesse del luogo che tramandano l’arte della produzione di arredi e manufatti artistici. Inoltre, molti eventi culturali rendono questa esperienza ad Ischia un momento unico; tra i più caratteristici troviamo i concerti ambientali nelle chiese antiche. Per chi ama lo shopping, l’Isola offre tanti spunti grazie all’infinità di botteghe e negozi situati nei centri dell’isola. Da non perdere anche i laboratori artigianali. Gli appassionati dei tesori archeologici invece, possono fare un salto nella famosa Coppa di Nestore ospite del Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno.

Tra i patrimoni di Ischia, è impossibile ignorare la cucina, dove le specialità di terra e di mare si fondono alla perfezione con i vini locali. Tra i ristoranti tipici, e luoghi culinari, è possibile anche fare visita alle cantine e degustare i pregiati nettari nel luogo di produzione che raccontano anch’essi un po’ di storia dell’isola.