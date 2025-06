Il Paradiso delle Signore, spoiler settembre: dramma per Marcello e Matteo

A poche settimane dall’inizio delle riprese arrivano le prime anticipazioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, al via in autunno su Rai1.

Anche se la messa in onda è stata interrotta a inizio maggio, la macchina de Il Paradiso delle Signore non si è mai fermata. Le riprese della nuova stagione della soap soano già ripartite e gli attori (vecchi e nuovi) sono già sul set, pronti a raccontare nuove storie. Storie personali che, come sempre, si intrecciano con quelle professionali, sullo sfondo del grande magazzino più famoso della tv.

Nelle puntate in arrivo a settembre, il pubblico ritroverà tante figure cardine della serie, a partire dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo e dal commendatore Umberto Guarnieri. Non mancheranno neanche Marcello Barbieri e Matteo Portelli e, stando agli spoiler, per i due fratelli sarà un inizio di stagione decisamente turbolento: una foto rivela cosa sta accadendo.

Il Paradiso delle Signore, spoiler stagione 10: Marcello e Matteo nei guai

Tante conferme, diversi nuovi arrivi e qualche addio. Come ogni stagione de Il Paradiso delle Signore, anche la decima preannuncia tante novità, a partire dall’ingresso nel cast di Simone Montedoro, lo storico volto di Don Matteo. L’attore si unirà ai veterani dello show, tra i quali figura senza dubbio Pietro Masotti, amatissimo interprete di Marcello Barbieri. Cosa succedere all’attuale direttore dell’atelier nel corso della nuova stagione?

A lanciare uno spoiler sibillino ma interessante ci ha pensato Danilo D’Agostino, che da due anni veste i panni del fratello minore di Marcello, Matteo Portelli. Sul suo canale ufficiale di Instagram, l’attore ha postato uno scatto che ritrae lui e il “fratello” alle prese con i copioni. La didascalia è tutto dire: “Terza settimana di riprese e ai due fratelli ne son già successe…”.

Stando a quanto anticipato da D’Agostino (e osservando l’espressione sfinita dei fratelli), è facile ipotizzare che Marcello e Matteo dovranno fare i conti con un bel po’ di difficoltà anche nella nuova stagione, in arrivo a settembre al consueto orario delle 16.00 su Rai1. I problemi per loro non sono mancanti neanche nella stagione appena conclusasi, soprattutto in fatto di faccende di cuore.

Da un lato, Marcello ha tradito Adelaide con la sua amica storica Rosa Camilli, dall’altro Matteo ha dovuto assistere al riavvicinamento tra Odile (la donna di cui si è innamorato) e il suo ex Guido Castelli. Situazioni complicate, che inevitabilmente si riproporranno nei nuovi episodi, ma attenzione: non si esclude che i due fratelli possano entrare nuovamente in conflitto per ragioni professionali, proprio come accaduto in passato per via del ‘tradimento’ di Matteo nell’affare Hofer.