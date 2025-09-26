Il Paradiso delle Signore lutto | Immenso dolore dietro le quinte della serie Tv

La nuova edizione de IlParadiso delle Signore è ufficialmente iniziata da qualche settimana nel ricordo di membri passati del cast, ma quanto pare un nuovo lutto ha colpito la produzione dietro le quinte.

Il 2025 è stato un anno davvero molto intenso per la produzione de Il Paradiso delle Signore, costretta ad affrontare non poche difficoltà da un punto di vista narrativo, soprattutto dopo l’addio alla serie di Alessandro Tersigni, presente fin dagli albori nei panni di Vittorio Conti.

Successivamente, poi, è arrivato anche l’addio momentaneo di Pietro Genuardi, ovvero Armando Ferraris. L’attore si era ritirato dalle scene per seguire un percorso di cure, assicurando ai fan che sarebbe tornato presto ma, purtroppo, non è stato così: è venuto a mancare alcuni mesi fa a causa di una lunga battaglia contro il cancro.

In seguito, sono stati annunciati anche gli addii di Valentina Tomada, che il pubblico ha conosciuto nei panni di Palma Rizzo, e di Andrea Savorelli, interprete di Pietro Conti, nipote di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore in lutto: dolore dietro le quinte

Con l’inizio della decima stagione, la produzione de Il Paradiso delle Signore ha voluto rendere omaggio ad attori e componenti fondamentali del cast che hanno contribuito al successo della serie. Un gesto che ha colpito il pubblico, felice di vedere ricordati con affetto i tre interpreti scomparsi, purtroppo portati via da una malattia che li ha messi a dura prova.

Nelle ultime ore, però, un nuovo dolore ha colpito il dietro le quinte della serie, in particolar modo Pietro Masotti (Marcello Barbieri), che ha pubblicato una lunga lettera di addio a una persona molto importante per lui.

Il lungo messaggio di addio: “Ricorderò per sempre…”

Dopo la terribile notizia sulla dipartita della famosa attrice, Pietro Masotti, infatti, ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto molto significativa per lui, scattata sul set del film Rudy Valentino. Si tratta di un’immagine che lo ritrae accanto alla grande Claudia Cardinale, venuta a mancare pochi giorni fa e il cui addio improvviso ha lasciato senza parole gli appassionati di cinema.

Masotti, che ha raggiunto grande notorietà proprio grazie al ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, ha ricordato così l’attrice con cui ha avuto il privilegio di lavorare: “È stato un onore collaborare con te. Un esempio di professionalità e di generosità incredibile, sui set ti divertivi come una bambina, con lo stesso stupore”.

L’attore ha poi continuato la sua lettera di addio diretta a Claudia Cardinale: “Ricorderò sempre quando, nonostante il freddo, era dicembre e giravamo in esterno. Nonostante l’età e il fatto che fossi Claudia Cardinale, sei rimasta lì a darmi tutte le tue battute per un mio primo piano che era sostanzialmente un piano di ascolto, perché parlavi solo tu- scrive il volto noto di Marcello Barbieri-. Fu un grande esempio di come ci si dovrebbe approcciare a questo lavoro: umiltà e divertimento. E poi ho avuto l’onore di ballare un valzer con te. Grazie di tutto”.