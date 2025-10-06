Il Paradiso Delle Signore anticipazioni puntata di oggi | Dietro front di Tancredi

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come Tancredi sia tornato di nuovo in scena, pronto a farsi perdonare dalla zia Adelaide. In questo frangente, però, non mancherà di dare il suo supporto a Umberto nel tentativo di riconquistare la contessa e riunire così la sua famiglia.

Umberto, così come Tancredi, non ha mai fatto mistero di non accettare pienamente Marcello Barbieri come nuovo membro della famiglia, ma Adelaide è ormai decisa a convolare a nozze con il giovane imprenditore con il quale ha intrapreso una relazione alcuni anni fa.

Ecco perché il nuovo gesto messo in atto da Tancredi di Sant’Erasmo suona come un vero e proprio dietrofront nei confronti di Marcello… qualcosa di davvero inaspettato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: il gesto inaspettato di Tancredi

La stampa, in queste settimane, ha preso di mira proprio Adelaide e Marcello. Sono moltissimi i giornalisti intenti a smascherare Barbieri pur di pubblicare quante più notizie possibili sul suo passato e non solo.

Recentemente, poi, è stata diffusa una notizia che fa riferimento agli anni precedenti al successo di Marcello, lasciando un profondo vuoto nel cuore della contessa Adelaide. Nonostante tutto, però, la donna è determinata a seguire il suo obiettivo: sposare il giovane che le ha permesso di credere di nuovo nell’amore.

Eppure, un nuovo scandalo sembra essere pronto a travolgere la coppia. E proprio per questo arriva il gesto inaspettato di Tancredi di Sant’Erasmo, destinato a lasciare tutti senza parole, Marcello compreso.

Il dietrofront di Tancredi nei confronti di Marcello

Secondo quanto reso noto da vari magazine specializzati in informazione televisiva, Tancredi di Sant’Erasmo entrerà in possesso di una foto che potrebbe compromettere il matrimonio tra Marcello e Adelaide. Nello scatto in questione, infatti, accanto a Barbieri compare proprio Rosa, la giovane donna tornata al Paradiso per intraprendere una nuova carriera come editrice della rubrica femminile dedicata alla letteratura.

La fotografia finirà nelle mani di Tancredi, che riuscirà a bloccarne la pubblicazione in modo definitivo. Per questo motivo deciderà di consegnarla direttamente a Marcello, evitando che Adelaide possa vederla e che la loro relazione venga messa ancora una volta alla prova, rischiando di andare in frantumi.

Un gesto inaspettato che spingerà Marcello a ricredersi sulla posizione dell’imprenditore ed editore, forse aprendo la strada a un possibile rapporto di pace, anche se, con ogni probabilità, solo temporaneo.