Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Il peggior incubo di Adelaide si avvera | Costretta alla fuga

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di spiegare, anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, che la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore comincia con una lunga serie di colpi di scena e un addio già annunciato da tempo.

In particolar modo, l’attuale stagione potrebbe segnare una vera svolta per il personaggio della Contessa di Sant’Erasmo, dato che proprio lei è nel pieno dei preparativi delle nozze con Marcello Barbieri.

Sapere che Rosa, però, rimarrà a Milano contro ogni aspettativa ha innescato nella Contessa varie preoccupazioni, ed ecco perché un altro evento renderà questo periodo particolarmente difficile per lei.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: il peggior incubo di Adelaide

L’amore per Marcello Barbieri ha fatto sì che Adelaide andasse anche contro alcuni dei suoi preconcetti e tabù che avevano caratterizzato la sua vita fino al momento del loro incontro. Per questo motivo, la decisione di uscire allo scoperto con il compagno ha richiesto più tempo del previsto.

Il fidanzamento, oltre che il coronamento di un sogno, ha fatto sì che la Contessa potesse davvero vivere alla luce del sole il loro grande amore… ma, a quanto pare, questa felicità sembra già segnata da quello che è proprio il peggior incubo di Adelaide, ponendola così di fronte a una scelta molto difficile ma per lei estremamente necessaria.

Adelaide costretta di nuovo alla fuga: la guerra di Marcello

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno da sfondo al peggior incubo per Adelaide di Sant’Erasmo, qualcosa che la Contessa aveva cercato in ogni modo di evitare… uno scandalo che potrebbe infangare il suo nome e quello della famiglia di Sant’Erasmo. È pronto ad esplodere da parte della stampa e nemmeno Tancredi è stato in grado di fermarlo.

Umberto cercherà a sua volta di aiutare la cognata nel tentativo di fare breccia nel cuore di Adelaide, così da mettere in cattiva luce proprio Marcello, ma ogni tentativo sarà vano dato che la contessa non vuole tornare indietro sui suoi passi. Barbieri cercherà di rimanere al fianco dell’attuale fidanzata con ogni mezzo possibile, ma lo scandalo che riguarda i suoi precedenti penali è così travolgente e sconvolgente che Adelaide potrebbe addirittura darsi alla fuga come suo solito, in attesa di tornare nuovamente in città quando gli animi si saranno placati.

L’unica soluzione possibile per la Contessa, con molta probabilità, sarà quella di annullare le nozze con Marcello, lasciandolo così nello sconforto.