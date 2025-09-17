Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuova puntata | Rosa contro la Contessa | Caos per Marcello

Una nuova settimana per il paradiso delle signore è cominciata con una lunga serie di colpi di scena, ecco perché le anticipazioni della nuova puntata vedono come protagonista della scena proprio Rosa.

Milano è una città completamente diversa con l’arrivo di una nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: la boutique ha riaperto i battenti e le sfide non saranno decisamente poche per tutti i protagonisti.

In questi pochi giorni abbiamo avuto modo di vedere Delia alle prese con crisi creative e con la relazione con lo stilista Botteri, che sembrerebbe procedere per il verso giusto. Il tutto non finisce di certo qui, perché una delle grandi novità è rappresentata proprio dal ritorno di Rosa, non più nei panni di commessa, bensì in quelli di scrittrice.

Nel frattempo, Marcello e la Contessa sono pronti a convolare a nozze, con tanto di appuntamento in pompa magna al circolo, dove hanno intenzione di annunciare il fidanzamento.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuova puntata: il segreto di Rosa Camilli

Una delle più grandi sorprese, senza ombra di dubbio, è rappresentata proprio dal ritorno di Rosa Camilli e dai segreti che porta con sé. La giovane commessa, che ambisce sempre di più a diventare giornalista dopo l’opportunità fornita da Tancredi, durante il periodo di assenza da Milano si è cimentata anche nel ruolo di scrittrice. Ha così deciso di sottoporre il suo romanzo a Roberto Landi che, con il supporto di Marta, ha scelto di presentarlo alla clientela del Paradiso, pubblicandone anche svariate copie.

Peccato però che questo libro nasconda un segreto: Rosa ha parafrasato episodi reali dando libero sfogo alla sua fantasia, ma ha omesso alcuni dettagli che adesso spaventano visibilmente Marcello, il quale sta cercando in tutti i modi di evitare l’ex coinquilina e nipote di Armando.

Rosa contro la Contessa: Adelaide rimanda il matrimonio?

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, insieme alle tante novità, pone già le basi per una crisi davvero incredibile, e la coppia investita da questo uragano è proprio quella formata da Adelaide e Marcello. I due sono certi di voler convolare a nozze, ma Umberto Guarnieri sembrerebbe ormai tornato all’attacco nei confronti della cognata, convinto di poterla riconquistare e certo che il loro amore non sia mai finito, ma solo assopito.

Durante la festa di fidanzamento, però, troveremo Marcello titubante sul futuro che lo aspetta, dato che la presenza di Rosa potrebbe mandarlo letteralmente in confusione. Il tentativo di chiarirsi tra Marcello e Rosa, infatti, potrebbe diventare il pretesto di un clamoroso litigio proprio nel pieno della festa con la Contessa, la quale potrebbe arrivare a cancellare definitivamente il matrimonio e lasciare Marcello dopo tanti anni di amore e lotte di classe per poter vivere la loro storia alla luce del sole.