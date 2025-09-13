Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Marcello tradito da Adelaide, matrimonio in bilico

Riflettori puntati sulla serie TV Il Paradiso delle Signore: la contessa Adelaide ha tradito Marcello e il loro matrimonio adesso è davvero in bilico…

Il Paradiso delle Signore è tornato in onda da appena una settimana e il pubblico è già stato travolto da una lunga serie di emozioni che stanno lasciando tutti senza parole. Rosa Camilli è tornata a Milano e, a quanto pare, ben presto potrà avviare una nuova fase della sua carriera: in qualità di scrittrice è pronta a presentare il romanzo scritto durante la stagione estiva, proprio ispirato al Paradiso delle Signore.

A rimanere visibilmente colpito dal ritorno della giovane giornalista è stato Marcello, dato che i due si erano lasciati con un lungo bacio che aveva messo in grande confusione proprio il Barbieri.

A ogni modo, però, la distanza tra i due sembrava aver chiarito ogni cosa, motivo per cui Marcello ha deciso di mettersi in gioco totalmente insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, chiedendole di diventare sua moglie e ricevendo una risposta romanticamente positiva.

Il matrimonio in questione, però, potrebbe essere cancellato, probabilmente a seguito di un tradimento messo in atto proprio dalla contessa di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide tradisce Marcello

La settimana per Il Paradiso delle Signore si è conclusa con la festa per il piccolo Andrea, che ha trovato due padrini d’eccezione scelti da Salvatore ed Elvira: Marcello e Rosa, che ha sostituito Concetta, rimasta a casa per un forte raffreddore.

I due così si sono ritrovati faccia a faccia dopo tanto tempo. Marcello sembrerebbe aver riprovato il barlume delle emozioni di un tempo, ma a quanto pare la sua decisione di sposare Adelaide rimane ferma. Differentemente, a non aver accolto bene la notizia sarebbe stato Umberto Guarnieri, convinto che la storia con Marcello fosse solo un periodo di passaggio per la contessa e che i due sarebbero tornati insieme, memori del grande sentimento che in passato li aveva uniti.

Il banchiere, infatti, ha già tentato un approccio con la contessa, rubandole un bacio nel tentativo di riaccendere la loro fiamma. Adelaide, seppur acconsentendo a quel bacio rubato, ha ribadito che il suo cuore appartiene a un altro uomo… Ma le anticipazioni rivelano che potrebbero esserci risvolti davvero sorprendenti.

Salta il matrimonio tra Marcello e Adelaide?

A quanto pare, durante le prossime settimane vedremo sia Marcello Barbieri che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo travolti da dubbi incredibili. Il ritorno di Rosa, infatti, riaccende in Marcello un sentimento che va ben oltre la semplice amicizia, mentre Umberto tornerà a corteggiare con tutto se stesso l’ex cognata, convinto che la relazione con Marcello non sia mai stata adatta alla contessa.

Dopo un momento di forte crisi, però, Marcello potrebbe porre Adelaide davanti a una scelta definitiva: lasciare Milano e continuare la loro storia d’amore, oppure rimanere e porre fine alla loro relazione. Un bivio che potrebbe portare la coppia a un punto di non ritorno… con un probabile addio e l’annullamento del matrimonio!