Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Enrico finisce in manette | Marta fuori di sé

La scorsa settimana de Il Paradiso delle Signore si è conclusa con una lunga serie di colpi di scena che riguardano soprattutto Enrico. A quanto pare, ben presto il dottore finirà in manette e la delusione per Marta sarà un vero colpo al cuore.

Nel corso delle ultime puntate abbiamo visto come le dinamiche della soap si siano intrecciate sempre di più. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo è ufficialmente pronta per le sue nozze, mentre Tancredi ha deciso di aiutare Marcello, consegnandogli le foto scattate dall’investigatore privato ingaggiato da Umberto nel tentativo di conquistare Rosa.

La contessa, che inizia a vedere Rosa come una potenziale rivale in amore, ha scelto di aiutare il nipote affinché possa realizzare il suo sogno sentimentale e, allo stesso tempo, lasciarsi alle spalle il dolore legato a Matilde, ritrovando finalmente un po’ di serenità.

A quanto pare, però, le nozze saranno ancora una volta a rischio, e questa volta proprio a causa di Enrico.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico finisce in manette

L’organizzazione delle nozze sta diventando per la contessa di Sant’Erasmo un vero incubo. Più cerca di evitare scandali che possano coinvolgere la famiglia, più i guai sembrano bussare alla porta.

Mentre Marcello inizia a interrogarsi seriamente sui propri sentimenti per Rosa, nonostante professi un grande amore per Adelaide, nuovi problemi arrivano proprio da Enrico, il medico che un anno fa aveva salvato la vita alla contessa grazie a un delicato intervento al cuore.

Dopo quel periodo, durante il quale Enrico aveva agito sotto copertura come testimone principale in un processo, l’uomo ha riportato gravi conseguenze: l’uso della mano destra è compromesso, rendendolo incapace di operare come in passato.

Un segreto pesante che ha scelto di confidare solo al primario della clinica in cui lavora, chiedendogli di mantenere il silenzio finché non avesse capito se avrebbe potuto tornare davvero a operare. Tuttavia, proprio durante un intervento delicato a cui partecipa come assistente, qualcosa va storto e da lì iniziano i guai.

Un imprevisto grave mette in dubbio la sua professionalità e potrebbe costargli non solo la carriera, ma anche la fiducia di Marta.

Marta in crisi: sta per finire l’amore con Enrico?

Nel momento in cui Marta sembrava finalmente aver ritrovato la felicità accanto all’uomo che ama, e che è riuscito a creare un legame speciale anche con la sua bambina, che ormai la considera una seconda madre, la coppia viene travolta da una crisi profonda e da uno scandalo che rischia di distruggere tutto.

Durante le prossime puntate, infatti, Enrico sarà costretto a chiedere aiuto proprio a Umberto nel tentativo di non rimanere coinvolto in un nuovo processo e, soprattutto, di salvare la sua storia d’amore con Marta. Ma la donna, una volta scoperto il segreto che lui le aveva tenuto nascosto per mesi, reagirà con profonda delusione: per la coppia, il futuro sembra tutt’altro che sereno.